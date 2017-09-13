Pабота в ночное время может вызывать диабет

Нарушение суточного ритма, вероятно, может способствовать развитию диабета типа 2 у тех, кому достался особый ген.

Спать ночью и бодрствовать днем — не просто дело привычки. В разное время суток в организме идут разные процессы, разные биохимические реакции, которые до конца не изучены. Но хорошо известно, что нарушения суточного ритма сказываются на здоровье. Еще одно доказательство этому нашел большой международный коллектив ученых, среди которых есть и несколько россиян, работающих за рубежом. Их статью опубликовал свежий номер Nature Genetics. Они убедились, что особый вариант гена, который отвечает за выработку белка, чувствительного к гормону мелатонину, повышает риск диабета типа 2, или возрастного, как его еще называют.

Мелатонин, который вырабатывает тимус — маленькая шишковидная железа, работает главным регулятором суточных и прочих ритмов в организме. Как именно он связан и ростом сахара в крови, пока неясно. Гипотеза, которую выдвинули ученые, такова. Рецепторы в наших глазах и в головном мозге реагируют на свет и передают сигнал сократить выработку гормона сна мелатонина тимусу.

Информация поступает и в поджелудочную железу, которая производит инсулин для усваивания глюкозы. Если в гене, управляющем этими процессами, произошла определенная мутация, эти связи нарушаются, инсулина вырабатывается недостаточно — уровень сахара в крови может расти. Для экспериментальной проверки ученые надеются смоделировать мутацию гена на мышах. Пока же они проанализировали данные тысяч пациентов и убедились, что измененный ген повышает риск развития диабета. Если от родителей досталась одна копия такого гена, то на 9%, если сразу две — то почти на 20%. работает в ночную смену. Причем среди тех, у кого нарушен сон, или кто подолгу работает в ночную смену, диабет типа 2 возникает гораздо чаще. Растет уровень сахара в крови и в тех случаях, когда диабетики принимают таблетки синтетического мелатонина, который часто рекомендуют врачи для преодоления синдрома смены часовых поясов в дальних путешествиях или как мягкое снотворное.

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