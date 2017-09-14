Минрегион прогнозирует рост цен на жилье

С 1 января 2018 года будет задействован приказ Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, в котором чиновники прогнозируют увеличение стоимости строительства 1 кв. м общей площади квартир в Украине на 27% по сравнению с 2017 годом — до 12,2 тыс. грн (без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя), — согласно приказу Минрегиона «О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости строительства жилья по регионам Украины на 2018 год» (№ 195) от 9 августа 2017 года, опубликованному на сайте ведомства.

Так, стоимость строительства 1 кв. м жилья в Киеве в 2018 году вырастет до 14,3 тыс. грн с 11,3 тыс. грн в 2017 году, а в Киевской области — до 12,3 тыс. грн с 9,7 тыс. грн годом ранее.

За ними следуют Донецкая (12,8 тыс. грн), Харьковская (12,8 тыс. грн), Ривненская (12,4 тыс. грн), Черкасская, Хмельницкая и Львовская (во всех — 12 тыс. грн) области.

При этом наименьшая себестоимость 1 кв. м жилья отмечается в Закарпатской (10,6 тыс. грн), Житомирской (10,7 тыс. грн), Ивано-Франковской (почти 11 тыс. грн) и Кировоградской областях (10,6 тыс. грн).

Хотя в НБУ утверждают, что рынок перенасыщен предложением. По данным регулятора, в 2016 году в Киеве было построено 20,3 тыс квартир — это максимум с начала 2000-х. В I квартале 2017 построено вдвое больше квартир, чем в I квартале 2016.

Инф. finance.ua