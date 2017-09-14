Доля госсектора в экономике Украины превысила 16%

Доля государственного сектора в экономике Украины в 2016 году составляет 11,1%, а в I квартале 2017 – 16,3%, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства экономического развития и торговли.

В разрезе видов деятельности по итогам 2016 доля государства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах составила 4% (в I квартале 2017 – 54,5%), промышленности – 14,6% (в I квартале 2017 – 14,5% ), добывающей промышленности и разработке карьеров – 6,7% (4,9%), перерабатывающей промышленности – 4% (4,4%), поставки газа, электроэнергии и пара – 48,4% (42,6%) , водоснабжения и обращения с отходами – 2% (3,3%), строительстве – 0,6% (1,1%), оптовой и розничной торговли – 1,1% (2,2%), транспорте, складском хозяйстве почтовой и курьерской деятельности – 31% (22,2%), временное размещению и организации питания – 2,8% (5,1%), в информационных технологиях и телекоммуникациях – 3,4% (6,2%), финансовой и страховой деятельности – 0,4% (0,3%), операциях с недвижимым имуществом – 1,6% (2,9%), научной и технической деятельности – 33,8% (68%), административном обслуживании – 0,5% (0,7%), образовании – 1,2% (2 2%), здравоохранения и социальной помощи – 1,4% (2,7%), искусство, спорт, развлечения и отдых – 13,7% (28,3%).

При этом в общем количестве субъектов экономической деятельности государственные компании по итогам 2016 составили 0,7% (в I квартале 2017 – 6,6%). Госкомпании по итогам 2016 обеспечили 11% от чистого дохода в экономике (в I квартале 2017 – 16,3%) и сконцентрировали 18,6% активов (25,9%). Кроме того, в 2016 году госкомпании обеспечили 9,7% капитальных инвестиций в страну.

Инф. finance.ua