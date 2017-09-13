Гройсман надеется, что ВР на следующей неделе примет пенсионную реформу Опубликовано: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что Верховная Рада на следующей неделе примет пенсионную реформу. Об этом он сказал сегодня во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"На следующей неделе, я надеюсь, что мы утвердим пенсионную реформу и сможем уже в октябре повысить пенсии украинским пенсионерам. Но сейчас вопрос по объединению парламента для принятия реформы пенсионной системы", - сказал он.

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Также Премьер напомнил, что в пятницу правительство планирует одобрить проект Государственного бюджета на 2018 год и передаст его на рассмотрение парламента. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

