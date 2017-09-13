  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман надеется, что ВР на следующей неделе примет пенсионную реформу
    Опубликовано: 2017-09-13 18:00:42

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что Верховная Рада на следующей неделе примет пенсионную реформу. Об этом он сказал сегодня во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
    "На следующей неделе, я надеюсь, что мы утвердим пенсионную реформу и сможем уже в октябре повысить пенсии украинским пенсионерам. Но сейчас вопрос по объединению парламента для принятия реформы пенсионной системы", - сказал он.
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На следующей неделе парламент должен принять еще две реформы
    Также Премьер напомнил, что в пятницу правительство планирует одобрить проект Государственного бюджета на 2018 год и передаст его на рассмотрение парламента.

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.