Особенности лечения больных наследственным РМЖ Опубликовано: Частота наследственного РМЖ составляет, по различным оценкам, от 5 до 15%. Мутации BRCA 1 и BRCA 2 ответственны за 30—70 % наследственного РМЖ. Мутации этих генов обуславливают чрезвычайно высокий риск развития РМЖ и рака яичников: BRCA 1-60%, BRCA 2 - 27% (Breast Cancer Linkage Consortium, 1999).







Возрастной пик выявления РМЖ у носителей мутаций BRCA 1 — 35— 39 лет; у носителей мутаций гена BRCA 2 — 2 пика: 43 и 54 года (Любченко Л. Н., 2002). Значительно чаще, чем при спорадическом раке, у носителей мутаций BRCA 1—2 наблюдаются III степень злокачественности и РЭ-негативные опухоли. Неоадъювантная химиотерапия у носителей мутаций BRCA 1—2 значительно эффективнее (75—100% — III— IV степень патоморфоза), чем при спорадическом раке (8%, Любченко Л. Н., 2002).







Результаты органосохраняющих операций у носителей мутаций BRCA 1—2 являются подтверждением мультицентричности опухолей у этих больных. При средней длительности прослеженности 12 лет частота вторых РМЖ составила: ипсилатеральных — 49%, контралатеральных-42%.







Лечебная тактика больных РМЖ — носителей мутаций BRCA 1 — 2 должна быть пересмотрена в сторону: отказа от органосохраняющих операций; выполнения профилактического удаления контралатеральной молочной железы; расширения показаний к химиотерапии; предложения профилактической оофорэктомии health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

