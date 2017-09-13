Иммунологическая реактивность при остром гнойном лактационном мастите Опубликовано: Для выявления связи между тяжестью состояния больных с гнойным маститом и степенью нарушения их иммунной системы обследована 81 женщина. Они были распределены на 3 группы. В 1-ю вошли больные, исходное состояние которых было расценено как удовлетворительное, во 2-ю — средней тяжести и в 3-ю — тяжелое. Тяжесть состояния женщин оценивали по температуре тела, количеству лейкоцитов крови, лейкоцитарному индексу интоксикации (ЛИИ), учитывалось также самочувствие больных, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Полученные результаты иммунологического обследования больных (количество и функциональная активность Т- и В-лимфоцитов) сравнивали с аналогичными данными здоровых небеременных женщин.







Как мы уже указывали выше, согласно данным литературы, показатели иммунологической реактивности организма женщин полностью восстанавливаются к концу 1-й недели послеродового периода, поэтому в наши исследования были включены пациентки, которые заболели маститом позже 7 сут после родов, у которых отсутствовали грубые проявления патологии беременности, родов и послеродового периода, т.е. их исходный иммунологический фон не должен был отличаться от показателей здоровых небеременных женщин.



До операции (1-е исследование) во всех группах больных абсолютное и процентное количество Т-клеток, особенно Т-лимфоцитов, было значительно ниже показателей здоровых женщин. Указанные нарушения были более выражены у больных с тяжелым или средней тяжести состоянием.







Существенно изменялась и функция Т-клеток: снижался процент бластной трансформации лимфоцитов (РБТЛ) периферической крови в присутствии неспецифического стимулятора фитогемагглютинина (ФГА), особенно при общем тяжелом состоянии женщин.



Изменения в В-системе иммунитета до операции имели иной характер. Во всех группах больных наблюдалось снижение абсолютного количества В-клеток, но более выраженное у женщин в удовлетворительном состоянии. В то же время относительное количество В-лимфоцитов было выше, особенно у женщин в тяжелом состоянии по сравнению с показателями у здоровых.







Количество IgA у всех больных и IgM — во 2-й и 3-й группах было выше нормы, и показатели их не зависели от тяжести исходного состояния. Количество IgG не отличалось от нормальных показателей и было практически одинаково у всех женщин.



Таким образом, исходный иммунологический фон у больных с гнойным лактационным маститом до начала лечения оказался существенно сниженным. Тяжесть нарушений в большинстве случаев коррелировала с общим состоянием. В наибольшей степени при гнойном мастите страдает Т-система иммунитета. Недостаточность абсолютного количества В-клеток сочетается со значительным увеличением иммуноглобулинов, особенно у больных с общим среднетяжелым или тяжелым состоянием.



Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев нам не удалось дифференцировать взаимозависимость возникновения заболевания и исходных показателей иммунной системы больных.



Через 3—5 сут после операции (2-е исследование) у больных с исходным удовлетворительным состоянием абсолютное количество Т-лимфоцитов значительно увеличилось (р0,05), а при тяжелом течении заболевания абсолютное количество Т-лимфоцитов даже снижалось (Р0,05) у всех больных по сравнению с исходными данными.



Существенной динамики абсолютного количества В-лимфоцитов в эти дни после операции не наблюдалось (р>0,05), хотя этот показатель несколько снижался у женщин 2-й и 3-й групп. Относительное количество В-лимфоцитов снижалось у всех больных более существенно (р<0,01), но и этот показатель все-таки не достигал нормального уровня.



Количество иммуноглобулинов, кроме IgM, в этот период статистически достоверно не менялось по сравнению с исходными показателями. В то же время иммуноглобулин М у больных 2-й и 3-й групп снизился до нормального уровня.

health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

