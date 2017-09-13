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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман: Внесем проект бюджета в парламент в пятницу
    Опубликовано: 2017-09-13 15:15:26

    Правительство намерено подать проект госбюджета-2018 на рассмотрение парламента в срок, 15 сентября.

    Кабинет министров Украины 15 сентября утвердит и подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о государственном бюджете на 2018 год. Об этом рассказал сегодня, 12 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

    "В прошлом году мы вовремя и честно подали госбюджет, и не стали его отзывать. В этом году 15 числа правительство утвердит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент. Мы не будем его отзывать, мы хотим открытой и публичной дискуссии. Мы хотим, чтобы бюджет на 2018 год был абсолютно понятен для украинских граждан", - сказал Гройсман.

    Он также сообщил, что приоритеты на следующий год правительство представит также в пятницу на заседании.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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