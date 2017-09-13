ФГИУ готов продать Одесский припортовый завод до конца года

По словам и.о. главы Фонда госимущества, вскоре у ОПЗ может появиться новый владелец.

До конца текущего года Фонд государственного имущества Украины готов завершить приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ), оценочная стоимость которого будет известна через месяц. Об этом заявил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

"Мы фактически выходим на финишную прямую. Вскоре у ОПЗ может появиться новый владелец, а это миллиарды гривень в бюджет", - сказал Трубаров.

Напомним, в июне ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков для оценки госпакета акций ОПЗ.

Ранее в Фонде заявляли, что ОПЗ в лучшем случае может быть приватизирован в конце 2017-го - начале 2018 года.

В декабре 2016 года провалилась третья попытка приватизировать ОПЗ. Стартовая цена госпакета акций составляла 5,16 млрд грн. Предприятие имеет $190 млн задолженности перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн - перед НАК Нафтогаз Украины. Контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

ФГИУ управляет 99,567% акций ОПЗ. Правительство и кредиторы рассчитывают, что приватизация ОПЗ состоятся в текущем году.

ОПЗ закончил 2016 год с убытком в почти 3 млрд грн. В 2015 году чистая прибыль завода составляла более 200 млн грн.

По данным отчета предприятия, ОПЗ за первое полугодие 2017 года получил чистый убыток в 108,18 млн грн, в то время как за аналогичный период прошлого года - 243,94 млн грн.

На днях Кабмин назначил Виталия Трубарова новым исполняющего обязанности главы ФГИУ вместо Дмитрия Парфененко. Трубаров с начала апреля занимал пост руководителя аппарата ФГИУ. До 2010 года он работал в структурах ФГИУ Донецка и Донецкой области.

ЛIГАБiзнесIнформ