Хижняк встановив Національний рекорд України Опубликовано: Сьогодні в приміщенні мультисесійного центру KLITSCHKO EXPO пройшла прес-конференція за участю Чемпіона світу 2017, найкращого боксера світової першості з боксу Олександра Хижняка.

В рамках прес-заходу представник Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін, вручив нашому Чемпіону сертифікат, який засвідчив, що Олександр Хижняк занесений до національного реєстру рекордів, як боксер, який здобув найбільшу кількість титулів за 330 днів (6 титулів).

Нагадаємо, за вищевказаний період Олександр Хижняк став Чемпіоном України у віковій групі до 22 років. Згодом Олександр здобув і золоту медаль елітного Чемпіонату України 2016 року, який проходив у Харкові. А вже у 2017 році Хижняк став тріумфатором ряду найпрестижніших міжнародних стартів. Спочатку Олександр виборов титул найсильнішого боксера Європи у віковій групі до 22 років, після чого став переможцем Чемпіонату Європи та світу. Варто відмітити, що на цих змаганнях Олександр також визнавався і найкращим боксером змагань.

«Для мене це дійсно надзвичайно приємна подія. Відверто скажу, цього я навіть не очікував. Те, що я вписав своє ім’я до Національного реєстру рекордів України є надзвичайно почесною місією, адже бути поряд з рекордсменами України – велика честь для мене. Ця подія точно назавжди залишиться в моїй пам’яті, – зазначив Олександр Хижняк. – Я ніколи не намагаюся ставити якихось рекордів. Я просто щоденно наполегливо працюю та намагаюсь кожного дня вдосконалюватися. Радий, що протягом останнього року мій труд та праця втілилася в нагороди, як на внутрішніх, так і міжнародних змаганнях. Вдячний своєму батьку та тренеру Олександру Хижняку, президенту ФБУ Володимиру Продивусу за підтримку та звичайно ж моїм партнерам по збірній та тренерському складу Національної збірної України на чолі з Дмитром Сосновським. Від себе можу сказати одне: я буду так само наполегливо працювати і надалі, аби і в майбутньому прославляти нашу країну. Зупинятися на досягнутому я точно не збираюсь!». Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

