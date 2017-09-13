Володимир Продивус: «Невдовзі Олександр Хижняк отримає квартиру від ФБУ» Опубликовано: В рамках прес-конференції найкращого боксера Чемпіонату світу 2017 Олександра Хижняка, яка пройшла сьогодні в Києві, президент Федерації боксу України повідомив, що найближчим часом Олександр отримає ключі від новенької квартири в Полтаві.

«Це вже для Федерації боксу України своєрідна традиція. У 2011 році квартири отримали всі медалісти Чемпіонату світу, а сьогодні я з радістю повідомив Олександру, що згодом він також отримає ключі від нової квартири в Полтаві, - зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус, - Своїми перемогами протягом останніх місяців Олександр прославив нашу країну на весь світ. Він дійсно заслуговує бути кращим, а найкращі повинні отримувати гідні винагороди за свій труд».

Для самого боксера це новина стала справжньою несподіванкою, після оголошення якої Олександр не став стримувати емоцій.

«Це просто нереальна новина, на яку я точно не очікував. Взагалі сьогодні просто неймовірний день для мене. Спочатку отримав сертифікат рекордсмена України, що є дуже почесним, а згодом Володимир Продивус повідомив, що скоро стану власником нової квартири в моєму рідному місті, – зазначив Олександр Хижняк. – Я вже неодноразово говорив, що бокс це не лише тренування та ринг. Для вдалих виступів нам також необхідна підтримка, яку й надає нашій команді Федерація боксу України. Хочу подякувати від себе особисто та, я переконаний, до моїх слів приєднаються і всі інші боксери, президенту ФБУ Володимиру Продивусу. Від себе я можу пообіцяти лише одне, що буду і надалі наполегливо працювати аби і в майбутньому здобувати якомога більше перемог та медалей для України. Моя мрія – золото Олімпійських ігор і я буду йти до цієї мети». Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

