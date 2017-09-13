Невдовзі на українців очікує книга про Хмельницького Опубликовано: Найближчим часом виходить друком історичний роман «Хмельницький – князь сарматський».

За задумом Олег Пилипенка, автора книги, - “Хмельницький – князь сарматський” не призначається для комерції. Натомість весь наклад історичного роману безкоштовно буде скеровано до: комунальних бібліотек Львівської області; комунальних бібліотек всіх без винятку обласних центрів України; бібліотек військових частин; бібліотек ВНЗ; бібліотек виправних та виховних колоній; бібліотек населених пунктів Донбасу; бібліотек громадських організацій, які спеціалізуються на волонтерській діяльності в зоні АТО.

Автор роману також звернувся по фінансово-матеріальну підтримку видання та безкоштовного розповсюдження патріотичної книги, в якій вперше вірно розставлені акценти інтерпретації ключових історичних подій для становлення української державності - Хмельниччини, до основних підприємств Львівщини. Зокрема до ПрАТ «Компанія Ензим» , п-ва Світоч «Нестле Україна», «Фуджікура Аутомотів Україна Львів», ТМ «Родинна ковбаска»! І до народних обранців у Верховній раді та депутатів Львівської міської та обласної рад.

Сама книга вже отримала високу оцінку в експертному середовищі!

«Будь яка друкована праця, яка дозволяє нам позбутися консервативних радянських кліше і табу в історії України є вкрай необхідною для становлення панування патріотичного духу в українському суспільстві.

Неймовірно, але історичний роман «Хмельницький – князь сарматський» починається саме з опису «Цецорської битви» 1620 року. Дуже обтяжливої для народів Речі Посполитої військової кампанії, яка завершилася вже аж під Хотином у наступному році. Підписаний мирний договір з Туреччиною зобов’язував назавжди припинити походи запорізьких козаків на Крим і Туреччину. Що практично стало основним приводом для початку збройного конфлікту між лоялістами – шляхтою, прихильниками існуючого державного устрою і запорізькими козаками. Лівобережна Україна почала вкриватися мережею фортець з гарнізонами солдатів, щоб не допустити козаків до нападів на Крим. Козацькі човни - наказано було спалити. А в реєстр брали дуже не багато охочих людей. Щось все одно мало відбутися і скоріш за все королем Речі Посполитої міг стати Ярема Вишневецький. Як раціональний господарник, Ярема не терпів сусідства кримчаків. Останні робили збитки своїми грабіжницькими нападами. Логічно, що Вишневецький розпочав би війну проти турків та їх союзників у Криму, на якій без козаків робити нічого.

Також цікаво, що у книзі поданий неперевершений опис битв, озброєння і тактика сторін конфлікту Хмельниччини», - наголосив Олег Кіц, експерт з військової історії, вчитель предмету «Захист Вітчизни».

Історична постать гетьмана Богдана Хмельницького настільки вагома і неоднозначна, що будь-який свіжий, неупереджений погляд на його життя та діяння надає нам нових аспектів до розуміння власної історії та ролі України загалом для світової спільноти. Тому вклад автора у розкриття нових, невідомих широкому загалу сторінок нашої історії важко переоцінити», - написав у своєму відгуку на книгу Олександр Морушко, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

«Це дуже несподівано, коли здавалося би так добре відомі нам історичні персони, постають перед нами у зовсім іншому амплуа. Окремо слід відзначити перший детальний опис битви під Берестечком», - прокоментував книгу Михайло Шингельський, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділом історії техніки Львівського історичного музею

«Оцінка значення військових кампанії Зиновія-Богдана Михайловича Хмельницького завжди буде дискусійною темою для істориків. І дуже цікаво, що у своїй книзі про Хмельниччину, Олег Пилипенко розглядає історичні події сивої давнини під різними кутами зору», - зазначив у своєму відгуці Іван Николишин, заступник голови ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів».

Вихідна інформація про книгу наступна:

Удк 821.161.2-311.6"20":[94:355](477)"16"(092)

ББК Ш5(4Укр)6-644.2+Т3(4Укр)442-8 Хмельницький

П 324

ISBN - 978-966-1594-09-7

«В Україні до сих пір на полицях бібліотек лежить маса різноманітних історичних романів, надрукованих ще в радянську добу. І звичайно, що з ухилом на класову боротьбу та ідею братніх слов’янських народів. Я розумів, що з цим треба щось робити. Коли в самопроголошених республіках ДНР та ЛНР, а також і в РФ почали активно експлуатувати у власній українофобній пропаганді постать українського гетьмана Богдана Хмельницького, - я не вагався. Героєм мого роману став саме Хмельницький, який у своїх універсалах підписувався: «князь сарматський і гетьман усього Запорозького війська», - прокоментував власну книгу автор, Олег Пилипенко. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

