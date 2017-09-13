НБУ: украинцы отдают предпочтение валютным депозитам

Остатки по депозитам в национальной валюте по итогам августа снизились на 1.6% (м/м), прежде всего за счет сокращения депозитов корпоративного сектора.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, по данным НБУ, депозиты корпоративного сектора уменьшились на 2.8% м/м, что преимущественно обусловлено уплатой квартальных налоговых и других платежей в бюджет.

Депозиты населения в национальной валюте сократились на 0.5% м/м под влиянием сезонных факторов.

Зато депозитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в августе продолжал расти (на 1.0% м/м).

Инф. finance.ua

