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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НБУ: украинцы отдают предпочтение валютным депозитам
    Опубликовано: 2017-09-13 09:00:29

    Остатки по депозитам в национальной валюте по итогам августа снизились на 1.6% (м/м), прежде всего за счет сокращения депозитов корпоративного сектора.

    Об этом сообщает Национальный банк Украины.

    Так, по данным НБУ, депозиты корпоративного сектора уменьшились на 2.8% м/м, что преимущественно обусловлено уплатой квартальных налоговых и других платежей в бюджет.

    Депозиты населения в национальной валюте сократились на 0.5% м/м под влиянием сезонных факторов.

    Зато депозитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в августе продолжал расти (на 1.0% м/м).

    Инф. finance.ua

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