Ресинхронизация работы сердца улучшает клинические исходы у пациентов с сердечной недостаточностью Опубликовано: Ресинхронизация работы сердца улучшает клинические исходы у пациентов с сердечной недостаточностью. Это происходит за счет влияния на вегетативную регуляцию работы и повышенный симпатический тонус.



Д-р Philip B. Adamson и его коллеги (Медицинский Научный Центр Университета Оклахомы, Оклахома-Сити) наблюдали 50 больных с сердечной недостаточностью (СН) и имплантированным бивентрикулярным пейсмейкером (InSync Model 8040). Рабочее или нерабочее состояние системы ресинхронизации определялось рандомизированно.



Состояние вегетативной регуляции сердца оценивалось по вариабельности сердечного ритма (ВСР). При повышенном симпатическом тонусе увеличение ВСР означает, что вегетативная регуляция работы сердца улучшается — на нее начинает влиять и парасимпатический тонус.



Оказалось, что при ресинхронизации ВСР становится достоверно выше (р=0.02), несмотря на одинаковую продолжительность предсердного цикла в каждой группе вмешательства.



Межгрупповых отличий по уровням катехоламинов исходно и в динамике выявлено не было, пишут ученые в выпуске Circulation.



«Ресинхронизация работы сердца уменьшает неблагоприятные последствия гипертонуса симпатической системы у больных с тяжелой СН», полагают американские исследователи. «Это ассоциируется с обратным развитием ремоделирования желудочков, а также может приводить к улучшению функциональных возможностей пациента и его качества жизни».

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