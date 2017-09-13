Ресинхронизация работы сердца улучшает клинические исходы у пациентов с сердечной недостаточностью. Это происходит за счет влияния на вегетативную регуляцию работы и повышенный симпатический тонус.
Состояние вегетативной регуляции сердца оценивалось по вариабельности сердечного ритма (ВСР). При повышенном симпатическом тонусе увеличение ВСР означает, что вегетативная регуляция работы сердца улучшается — на нее начинает влиять и парасимпатический тонус.
Оказалось, что при ресинхронизации ВСР становится достоверно выше (р=0.02), несмотря на одинаковую продолжительность предсердного цикла в каждой группе вмешательства.
Межгрупповых отличий по уровням катехоламинов исходно и в динамике выявлено не было, пишут ученые в выпуске Circulation.
«Ресинхронизация работы сердца уменьшает неблагоприятные последствия гипертонуса симпатической системы у больных с тяжелой СН», полагают американские исследователи. «Это ассоциируется с обратным развитием ремоделирования желудочков, а также может приводить к улучшению функциональных возможностей пациента и его качества жизни».
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Ресинхронизация работы сердца улучшает клинические исходы у пациентов с сердечной недостаточностью
Опубликовано: 2017-09-13 11:24:09
Ресинхронизация работы сердца улучшает клинические исходы у пациентов с сердечной недостаточностью. Это происходит за счет влияния на вегетативную регуляцию работы и повышенный симпатический тонус.
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