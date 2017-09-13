Немцам удалось снизить молекулярный вес

Немецкий ученый Лотар Бодэ представил на Российском рынке свои новые косметические линии. Лотар Бодэ — основатель революционной системы омоложения и оздоровления кожи — так называемой безыгольной мезотерапии – «BODE OXYjet».

Косметика используемая во время процедур, — уникальные препараты, способные проходить через межклеточные пространства за счет низкой молекулярной массы.

Эти косметические препараты используются для нанесения на кожу и вводятся глубоко в кожный покров при помощи импульсного кислородного давления или наносятся при помощи мягкого кислородного спрея. Пример: для инъекции гиалуроновой кислоты под давлением требуется специальная разновидность этого препарата, состоящая из небольших молекул. Только содержание гиалуроновой кислоты с низким молекулярным весом обеспечивает немедленный и продолжительный эффект. В глубоких слоях эпидермиса образуется депо активных веществ. Кислород и вводимые препараты дают

первые результаты.



Для домашнего использования предлагаются новые препараты против старения кожи, основными компонентами обоих препаратов являются фитогормоны, которые действуют как омолаживающий женский гормон эстроген. После инъекции глубоко в кожу они стимулируют образование коллагена и рост новых клеток, так же, как и при регулярном использовании препаратов для домашнего ухода. При регулярном применении этих препаратов кожа приобретает снова свою прежнюю эластичность, тонус и выглядит молодой и свежей. Кроме того, представлены оригинальные препараты для коррекции пигментации кожи, а также против акне и целлюлита

medicus.ru