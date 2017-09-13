Гимнастика для ленивых и тех, у кого нет времени

Первые салоны красоты, занимающиеся не только стрижкой волос и уходом за ногтями, но и коррекцией фигуры и омоложением кожи появились в Европе лет двадцать назад. Руководить растущими, как грибы, заведениями красоты приходили как правило медики.

С собой они приносили знания и методики, хорошо зарекомендовавшие себя в клиниках и больницах. У молодой индустрии красоты не было своих приборов, поэтому в спешном порядке дорабатывались известные медицинские аппараты.

Так например, одним из первых приборов по коррекции фигуры стал итальянский аппарат Транзион, до этого десятки лет помогавший пациентам после операции обрести подвижность мышц. То, что Транзион создавался для реабилитации лежачих больных весьма понравилось и косметологам и клиентам салонов красоты. Для того, чтобы обрести стройность больше не нужно было морить себя диетами и изматывать себя на тренажерах в фитнес-центрах.

Вольно или невольно Транзион подарил миру «гимнастику для ленивых». При этом, в отличие от диетического похудения, когда первыми, увы, тают грудь и другие дорогие женщинам кусочки тела, силуэт можно было формировать по своему желанию – т.е. корректировать фигуру там, где это было нужным. За пятнадцать минут Транзион убирал по нескольку сантиметров лишнего жира с живота и бедер. Правда, поскольку изначально борьба с жировыми отложениями не входила в задачу аппарата по электромиостимуляции, разработчикам – итальянской фирме VIP Clinik пришлось серьезно доработать прибор. Им удалось помимо линейных сокращений обеспечить еще и скручивание мышц. Выкручивание мышечных волокон для борьбы с излишним жиром стало революционным открытием. Дело в том, что торсионное скручивание мышц весьма похоже на то, как из тряпки мы отжимаем воду. Жировые клетки крупнее мышечных и на восемьдесят процентов состоят из воды, поэтому при скручивании мускулов они попросту лопаются, при этом освободившаяся вода и остатки оболочек жировых клеток удаляются через лимфопотоки. До сих пор никто не смог повторить успеха Транзионa (ныне аппарат называется VIP-Line). У последователей получаются приборы, которые могут только сокращать мышцы, но подобрать программу торсионного скруивания у них не получается. Так что, выбирая процедуру электромиостимуляции в салонах красоты, поинтересуйтесь названием прибора. Вреда другие аппараты не нанесут, но и пользы будет немного. К счастью, ВИП-Лайны (Транзионы) есть практически во всех городах бывшего СССР

medicus.ru