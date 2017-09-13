Чем полезны разгрузочные дни

С утверждением о том, что всем желающим похудеть необходимо проводить «разгрузочные» дни, думаю, не поспорит ни один из диетологов. Об их пользе написано и сказано предостаточно, поэтому не стану дублировать врачей и всевозможных специалистов. Расскажу лучше о том, что дает нам практика их применения.

Я провожу разгрузочные дни уже в течение года. Раз в неделю, по средам, за стол меня никто не приглашает, домашние знают, что ни различные хлебосолы на столе, ни пирожные в холодильнике, ни мороженое в морозилке меня не привлекут.

Один, всего один день в неделю я отчаянно борюсь со всевозможными гастрономическими искушениями и признаюсь: со временем эта война даже стала приносить мне удовольствие, азарт от того, как лихо я могу устоять перед соблазнами. Но что же принос ит мне подобная практика?

Организм отдыхает

Каждый работающий человек имеет два законных выходных в неделю. Вы их используете? В принципе, дело ваше, но по закону положено.

Так вот, по физиологическому закону человеческому организму также необходим выходной, пусть не два подряд, но один в неделю ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нашему желудку, кишечнику, желчному пузырю и печени да и всем остальным органам, работающим бесконечно, не останавливаясь в течение всей жизни, иногда нужно дать возможность отдыха.

Нет, конечно, не на сто процентов, но процентов так на шестьдесят — точно. В разгрузочные дни у меня практически не бывает головных болей, не ноет желчный пузырь, не побаливает желудок, сердце стучит размеренно и спокойно. Организм отдыхает.

Единственное что может создать дискомфорт — это ваш растянутый желудок и психологическая зависимость от постоянного желания пожевать чего-нибудь вкусненького. Но со временем (а у меня это случилось через 1,5 месяца) вы привыкнете, и больше не будет никаких психологических терзаний по поводу того, что бы такого съесть, прямо сейчас, сию секунду…

Вам нужно всего-то один денечек сдержать свои слезы над завалявшейся в сумке сушкой или засохшим бутербродом со скрючившимся на нем сыром. В самом начале, когда я только начала практиковать разгрузочные дни, проходя мимо еды или ощущая ее запах, говорила себе: завтра, да, завтра ты точно съешь и это, и то, и вот это — с удовольствием и радостью, но… только завтра, не сегодня!

Сжигается жир

За год я похудела на 28 кг. Нет, конечно, не только из-за того, что практиковала разгрузочные дни, помимо этого я совершала еще ряд довольно приятных действий, но уверена, что доля разгрузочных дней в моем успехе была немалой.

Желудок сжимается

Заявляю вполне компетентно — в результате разгрузочных дней ваш желудок будет сжиматься. Я ощутила это уже буквально через две недели. На следующий день после «разгрузки», кажется, что набросишься на еду как дикая хищница, а в результате съедаешь очень мало.

То есть, для того чтобы насытиться, еды нужно уже в два раза меньше, чем раньше. Вот вам и прямой путь к реализации замысла — есть меньше. Теперь, спустя год, вспоминаю те гигантские порции, которыми потребляла пищу и ужасаюсь, а секрет был так прост.

Освобождается время

Поскольку готовить в такой день не нужно, то у вас освободится масса времени. Пытаясь как-то справиться с этой кучей свободного времени, я потихоньку научилась вязать. Вы тоже можете поискать для себя какое-нибудь хобби, и жизнь станет намного разнообразней.

Но, скажете вы, а если вы замужем, и по вечерам все члены вашей семьи как галчата встречают вас у дверей с широко открытыми от голода ртами, как быть? Предлагаю следующий вариант действий.

Приготовьте еду для семьи накануне, чтобы ее нужно было только разогреть, с этим в состоянии справиться и дети, и супруг.

Договоритесь со своей второй половиной, что раз в неделю он готовит для себя сам, а вас освобождает от кухни. Расскажите ему, как важно для вас в этот день не сталкиваться с пищей и как вы будете бесконечно благодарны за такой подарок. Можете придумать какую-нибудь любезность в ответ на эту. Вариантов договориться всегда масса, было бы желание.

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