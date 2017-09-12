Йога на каждый день

В йоге положения рук и тела, обладающие лечебным эффектом, называются мудры.

Основными считаются 25, а всего их под тысячу. Мы выбрали самые простые. Их можно делать днем в перерыве на работе, в транспорте или даже на ходу. Чтобы от упражнений был толк, желательно придерживаться нескольких общих рекомендаций.

Перед выполнением нужно успокоиться и сконцентрироваться на своих ощущениях.

Желательно делать мудры обеими руками. Но если держишься за поручень в транспорте или несешь сумку, то можно по очереди.

«Держать» мудру нужно не меньше 3 минут, но не больше 30 минут — чрезмерное «вмешательство» в работу внутренних органов и эмоциональное состояние может навредить. Еще вариант — делать мудры три раза в день по 15 минут.

Если мудра не помогает, может, вы ее неправильно выполняете или она просто не подходит вам. Попробуйте подобрать себе ту, которую вам делать особенно приятно, и тогда, скорее всего, результат не заставит себя долго ждать. А еще, говорят, нужно обязательно верить в то, что мудра поможет.

Жест молитвы

Как делать: складываем ладони перед грудью.

Для чего: помогает собраться, приобрести равновесие. Этот жест в йоге активизирует работу левого и правого полушария головного мозга — повышает работоспособность, создает ясность и четкость в мышлении.

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