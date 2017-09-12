Диета против боли

На диету садятся, чтобы похудеть, — к этому мы давно привыкли. Противоболевая диета — что-то новенькое. И, говорят ученые, очень перспективное.

Боль, ясное дело, бывает разной. Вот только спасение от нее одно — лекарства. Послабее или посильнее — неважно, все они по-своему небезопасны. А альтернативные методы не всегда действенны… Так что научно обоснованное предположение о том, что с головной, мышечной, предменструальной или болью в спине можно бороться, в том числе и изменив свое питание, показалось нам весьма интересным.

Впервые о противоболевой диете заговорили лет 20 назад. Но только сейчас накопилось достаточно данных о том, что некоторые продукты способны существенно повышать болевой порог. «Ура! — радуются медики. — Теперь мы можем снизить рекомендуемую дозу обезболивающих лекарств!» Учитывая, сколько людей в мире постоянно принимают такие препараты, работу ученых трудно не назвать актуальной. Мы проанализировали данные последних исследований, уже известные диет-рекомендации, и вот что в итоге получилось.

Острое лекарство

Первым из противоболевых продуктов был изучен красный перец. Оказалось, что содержащийся в нем капсаицин связывается с рецептором Trpv1 и повышает болевой порог. Каким образом? Перец жжет язык, организм чувствует «боль» и защищается, выбрасывая в кровь определенные вещества. Среди них эндорфины — «гормоны счастья», обладающие мощным обезболивающим эффектом.

Любителям суши хорошо знаком хрен васаби — он тоже стимулятор одного из противоболевых рецепторов. Его, кстати, и открыли с помощью хрена и даже назвали «wasabi receptor». Правда, с таким же успехом стимулятору можно было дать имя чеснока, корицы, горчицы и горчичного масла — все, что горчит и жжет, действует на этот «индикатор боли». Исключение из правила — имбирь. Он не такой острый, но обладает противоболевым эффектом благодаря джинджеролу — веществу, которое действует подобно капсаицину красного перца.

Важно. Все эти жгучие приправы помогают снять острую боль и не очень эффективны при хронической. Если вы ушиблись, порезались, внезапно заболела голова, с помощью острых приправ удастся на время повысить болевой порог. Но использовать их каждый день нельзя — острое вредно для желудка и кишечника. Дозировку перчинок тоже придется выбирать «на глаз» — клинические испытания «острых анальгетиков» не проводились.

sportzal.com