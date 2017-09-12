Известно, что пища, богатая антиоксидантами, способна защищать клетки организма от рака.
Диетолог Джеймс Дьюк, автор книги «Рецепты от старения», разработал специальный коэффициент способности поглощения канцерогенных радикалов ORAC (oxygen-radical absorbency capacity — способность поглощения свободных радикалов), с помощью которого можно точно устанавливать антиоксидантную ценность того или иного продукта.
Вот его рецепты вполне съедобных утренних коктейлей, при помощи которых можно получить дневную норму антиоксидантов. Все ингредиенты нужно положить в миксер и перемешать до получения однородной массы.
Коктейль с черносливом
- 1 чашка обезжиренного йогурта с черникой
- 240 г свежего чернослива без косточек
- 120 г слив
- 1/2 чашки яблочного сока
- 1 банан, очищенный и нарезанный ломтиками
- 1/2 чашки обезжиренного молока
Получаем 2 порции по: 354 ккал, 9 г белка, 82 г углеводов и 2 г жира (4% всех калорий).
Коктейль с виноградным соком
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1 чашка обезжиренного йогурта с голубикой
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1/2 чашки виноградного сока
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120 г голубики (можно мороженой)
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120 г черники (можно мороженой)
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120 г клубники (можно мороженой)
- 1/2 чашки обезжиренного молока