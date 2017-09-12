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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как сделать микстуру от рака
    Опубликовано: 2017-09-12 20:44:10
    Известно, что пища, богатая антиоксидантами, способна защищать клетки организма от рака.

    Диетолог Джеймс Дьюк, автор книги «Рецепты от старения», разработал специальный коэффициент способности поглощения канцерогенных радикалов ORAC (oxygen-radical absorbency capacity — способность поглощения свободных радикалов), с помощью которого можно точно устанавливать антиоксидантную ценность того или иного продукта.

    Вот его рецепты вполне съедобных утренних коктейлей, при помощи которых можно получить дневную норму антиоксидантов. Все ингредиенты нужно положить в миксер и перемешать до получения однородной массы.

    Коктейль с черносливом

    • 1 чашка обезжиренного йогурта с черникой
    • 240 г свежего чернослива без косточек
    • 120 г слив
    • 1/2 чашки яблочного сока
    • 1 банан, очищенный и нарезанный ломтиками
    • 1/2 чашки обезжиренного молока

    Получаем 2 порции по: 354 ккал, 9 г белка, 82 г углеводов и 2 г жира (4% всех калорий).

    Коктейль с виноградным соком

    • 1 чашка обезжиренного йогурта с голубикой
    • 1/2 чашки виноградного сока
    • 120 г голубики (можно мороженой)
    • 120 г черники (можно мороженой)
    • 120 г клубники (можно мороженой)
    • 1/2 чашки обезжиренного молока

    sportzal.com

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