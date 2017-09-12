Как сделать микстуру от рака

Известно, что пища, богатая антиоксидантами, способна защищать клетки организма от рака.

Диетолог Джеймс Дьюк, автор книги «Рецепты от старения», разработал специальный коэффициент способности поглощения канцерогенных радикалов ORAC (oxygen-radical absorbency capacity — способность поглощения свободных радикалов), с помощью которого можно точно устанавливать антиоксидантную ценность того или иного продукта.

Вот его рецепты вполне съедобных утренних коктейлей, при помощи которых можно получить дневную норму антиоксидантов. Все ингредиенты нужно положить в миксер и перемешать до получения однородной массы.

Коктейль с черносливом

1 чашка обезжиренного йогурта с черникой

240 г свежего чернослива без косточек

120 г слив

1/2 чашки яблочного сока

1 банан, очищенный и нарезанный ломтиками

1/2 чашки обезжиренного молока

Получаем 2 порции по: 354 ккал, 9 г белка, 82 г углеводов и 2 г жира (4% всех калорий).

Коктейль с виноградным соком

1 чашка обезжиренного йогурта с голубикой

1/2 чашки виноградного сока

120 г голубики (можно мороженой)

120 г черники (можно мороженой)

120 г клубники (можно мороженой)

1/2 чашки обезжиренного молока

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