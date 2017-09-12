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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Спортивные ставки и как их делают
    Опубликовано: 2017-09-12 18:48:32

    Выполнение ставок похоже на заключение пари между специальной конторой и обычными гражданами, в результате вы можете победить или же наоборот – потерять все. Все зависит от вашего умения угадывать и стечения обстоятельств. Сейчас ставки можно делать на множестве специализированных сайтов, например, здесь https://p1p2.ru/football/ можно выбрать все, что угодно и сделать ставку на любимую команду. Самый частый вариант ставок – победа любой из играющих команд, и если вы угадали, то победа за вами.
    Существуют ничем не подкрепленные ставки (на интерес), но чаще используются денежные ставки. В этом случае человек получает свой заслуженный выигрыш.

    Для чего нужны букмекерские заведения?

    В таких конторах ведется работа по организации вариантов ставок, они знают о грядущих событиях в мире спорта, где особенно популярен футбол. Желающие могут делать ставки на предложенные варианты и болеть за любимые команды, а просчет деталей и размеров ставок выполняют уже сами компании. Но это не означает, что игроки не знают, что могут получить при том или ином исходе. В каждом отдельном случае коэффициент выплат известен еще до начала события. К примеру: вы ставите на победу команды, так и происходит, а коэффициент равен 2,0. Таким образом, умножив стоимость ставки на него, вы получаете сумму выигранного.

    Зачем это букмекерам?

    Конторы также получают небольшой доход, в каждый коэффициент уже включается небольшой процент, поэтому на ваш выигрыш это уже не повлияет.

    Сейчас можно столкнуться с двумя вариантами контор:

    • со скромными размерами маржи. Такие компании получают прибыль от оборота и не стремятся как-либо обмануть игроков. При этом в основном ставки можно делать на 2-3 исхода событий и не более;

    • фундаментальные. Предоставляют больше вариантов для ставок, но имеют доход от проигрышей.

    Делать ставки сейчас гораздо удобнее, поскольку можно даже не покидать дом. Главное регистрироваться с указанием своих данных, затем остается только внести средства и выбрать свой вариант.

    Как чаще выигрывать?

    Ставки на спорт кажутся легким делом, но для достижения успеха нужно быть профессионалом в выбранном спорте. Выслеживая события и делая их анализ, вы увеличиваете свои шансы на победу. Ставить наугад – не лучший вариант, но многие так и делают, ведь это очень увлекательно и делает наблюдения за матчами еще интереснее. Многие изучают и используют различные стратегии для выполнения ставок.

    Масса увлекательных событий в мире спорта происходит ежедневно, и вовсе не обязательно ждать чемпионата мира, чтобы насладиться великолепной игрой в футбол. Современные ставки стали доступными и безопасными, поэтому использовать их может каждый, кому это интересно.

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