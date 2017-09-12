Сердце просто так не болит

Американские ученые выявили взаимосвязь между вероятностью ишемической болезнью сердца и факторами риска — курение, диабет, гиперлипедемия и артериальная гипертензия.



Вопреки распространенному мнению, что более половины людей, страдающих ишемической болезнью сердца, не имели ни одного фактора риска ее развития, американские ученые выявили прямую взаимосвязь между вероятностью развития этого заболевания и четырьмя, наиболее частыми, факторами риска. Результаты этого исследования опубликованы в Августовском номере Журнала Американской Медицинской Ассоциации.



«Мы установили, что большинство людей подвергаются наиболее распространенным факторам риска развития коронарной болезни сердца (ишемической болезни сердца), и мы должны направить больше усилий на контроль уже установленных предрасполагающих факторов этого заболевания, чем на поиск новых причин его развития», — утверждает один из исследователей, доктор Алан Р. Дайер (Dr. Alan R. Dyer)



Исследование охватило более 122 000 пациентов, имеющих достоверные признаки коронарной (ишемической) болезни сердца. Примерно 85−90% из них имели, как минимум, один фактор риска. Несколько ниже эти показатели оказались у людей пожилого возраста, мужчин старше 65 лет и женщин старше 75 лет, в случае которых факторы риска присутствовали в менее чем 80% случаев. В случае же наследственной предрасположенности к коронарной болезни сердца или ожирению, только лишь 8.5% женщин и 10.7% мужчин не имели ни одного из перечисленных факторов риска. Специалисты считают, что мужчины в возрасте 50 лет, и женщины в возрасте 55 лет, имеющие хотя бы один из перечисленных факторов риска, в течении 10 лет имеют на 10% большую вероятность развития коронарной болезни сердца. В этой связи, в случае обнаружения у них одного или нескольких факторов риска, практикующим врачам рекомендуется более тщательно обследовать пациентов на предмет коронарной болезни сердца.

medicus.ru