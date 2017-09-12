Остап Семерак: «Мінприроди виносить на громадське обговорення нову Стратегію екологічної політики до 2030 року» Опубликовано: Нова редакція Стратегії державної екологічної політики до 2030 року має стати інструментом зміни екологічного курсу країни на європейський.

Про це сьогодні сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі, присвяченій обговоренню стану виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері довкілля.

Презентуючи нову Стратегію екологічної політики до 2030 року, Остап Семерак підкреслив, що вона має залишатися поза політикою і бути головною платформою для майбутнього сталого розвитку України.

«Сучасні тенденції, середньострокові пріоритети Уряду, міжнародні зобов’язання та численні консультації з громадськістю показали, що Стратегія екологічної політики України потребує оновлення. Нова редакція Стратегії містить ряд необхідних інновацій. Зокрема, перелік чітких показників виконання - 35 індикаторів», - зазначив Міністр.

Він також повідомив про початок громадського обговорення ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року. Протягом трьох тижнів Мінприроди буде приймати зауваження та пропозиції. Потім текст буде винесений на ухвалення Урядом.

«Ми починаємо публічне обговорення Стратегії, і я сподіваюся на активну позицію громадськості та підтримку ініціативи Мінприроди. Тільки спільна та послідовна робота приведе до усвідомлення пріоритетності збереження навколишнього природного середовища, зокрема, в порядку денному Уряду та парламенту», - підкреслив Остап Семерак.

За його словами, наступний крок - формування та втілення Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища.

«Наші партнери із ЄС відзначають прогрес України у просуванні екологічної складової. Проте виконання Угоди про асоціацію з ЄС - складний процес, який вимагає довгострокових стратегічних рамок, і зачіпає економічну та соціальну складову. Нова редакція Стратегії – це амбітний стратегічний план, визначений нами і необхідний для сталого розвитку України»,- сказав Міністр.

У свою чергу, координатор робочої групи «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» української сторони Платформи громадського суспільства Україна-ЄС Наталія Андрусевич наголосила, що усі реформи, які проводяться з метою імплементації екологічної складової Угоди про асоціацію з ЄС, мають регіональний, суб-національний контекст.

«Беручи до уваги процес децентралізації, який зараз набирає обертів і матиме значний вплив на перерозподіл владних повноважень, при розробці нормативно-правових актів необхідно знати і враховувати думку місцевих органів влади, особливо в контексті тих функцій, які їм доведеться виконувати», - повідомила на прес-конференції Наталія Андрусевич. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

