Укргідроенерго впроваджує концепцію корпоративної соціальної відповідальності Опубликовано: 6-7 вересня в ПрАТ «Укргідроенерго» відбулася сесія стратегічного планування для керівників регіональних підрозділів та топ-менеджменту Апарату управління на тему «Розробка стратегії розвитку політики корпоративної соціальної відповідальності».

Останнім часом компанії по всьому світу все більше і більше приділяють увагу відповідальному веденню бізнесу та дотриманню принципу стійкого розвитку. Світові тенденції свідчать, що успіх компанії залежить не тільки від кількості прибутку, але й від способів його отримання. Одним з таких є ефективне впровадження стратегії корпоративної відповідальності на підприємстві. Відтак з метою забезпечення спільного розуміння пріоритетів, цілей та завдань діяльності Товариства, розробки концепції корпоративної соціальної відповідальності (КВС) та плану її реалізації 6 та 7 вересня в ПрАТ «Укгідроенерго» відбулася сесія стратегічного планування.

Дводенну сесію проводив керівник студії соціальних технологій «Garnet», кандидат політичних наук Руслан Бахтиєв.

Впродовж першого дня працівники ПрАТ «Укгідроенерго» ознайомилися з економічною, правовою, етичною та філантропічною корпоративними моделями соціальної відповідальності, а також здійснили оцінку існуючих проблем та ресурсів в області соціальних комунікацій, розглянули підходи до них та перспективи.

На другий день сесії вивчалися пріоритети щодо внутрішньої і зовнішньої діяльності компанії в сфері соціальної відповідальності. Учасники внесли свої пропозиції у розробку стратегічного плану розвитку КВС на 3 роки та здійснили оцінку ризиків при впровадженні даної політики.

На сьогодні перед працівниками стоїть завдання ефективно впровадити стратегію розвитку політики корпоративної соціальної відповідальності, застосовуючи набуті знання та навички на практиці.

Висловлюємо подяку Руслану Бахтиєву за плідну роботу при розробці стратегії та сподіваємось на подальшу співпрацю. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

