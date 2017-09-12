Голова фінкомітету Рибалка проведе зустрічі в Мінфіні США та в МВФ Опубликовано: Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка обговорить перспективи реформ в Україні з представниками Мінфіну США, Міжнародного валютного фонду і низки інших організацій у Вашингтоні. Про це сам Рибалка написав на своїй сторінці в Facebook.

«На цьому тижні на запрошення американських колег працюю в США. Програма вкрай насичена. В першу чергу планую обговорювати перспективи українських реформ, насамперед у фінансовій сфері. Нам дуже цікавий американський досвід, тому що Сполучені Штати – чи не найбільш розвинений фінансовий ринок в світі», - підкреслив політик.

Він також додав, що цікавиться думкою американських політиків, чиновників і представників громадського сектору щодо перспектив світової економіки і їхнім поглядом на українські реформи. «Цікаво також поговорити про внутрішньополітичну ситуацію в США», - додав депутат.

Сергій Рибалка також планує розповісти американським колегам «про системні напрацювання Радикальної партії з економічних реформ в Україні (промисловий і фінансовий пакети)».

«Планую зустрітися з сенаторами і конгресменами, які представляють обидві ключові партії. Заплановані зустрічі в Міністерстві фінансів США, Міжнародному валютному фонді (з директором і керівником місії по Україні), Міжнародному республіканському інституті (IRI, з директором по Євразії та керівником української програми), керівником Heritage Foundation і в Міжнародному центрі приватного підприємництва », - зазначив він.

Також заплановані зустрічі політика з відомими американськими журналістами.

«Нам потрібно мати більше союзників в світі. Мудрі державні діячі повинні постійно працювати над просуванням інтересів України в світі, потрібно вивчати світовий досвід і використовувати його для розвитку нашої країни», - підкреслив С. Рибалка. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

