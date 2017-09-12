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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Голова фінкомітету Рибалка проведе зустрічі в Мінфіні США та в МВФ
    Опубликовано: 2017-09-12 14:22:03

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка обговорить перспективи реформ в Україні з представниками Мінфіну США, Міжнародного валютного фонду і низки інших організацій у Вашингтоні. Про це сам Рибалка написав на своїй сторінці в Facebook.
    «На цьому тижні на запрошення американських колег працюю в США. Програма вкрай насичена. В першу чергу планую обговорювати перспективи українських реформ, насамперед у фінансовій сфері. Нам дуже цікавий американський досвід, тому що Сполучені Штати – чи не найбільш розвинений фінансовий ринок в світі», - підкреслив політик.
    Він також додав, що цікавиться думкою американських політиків, чиновників і представників громадського сектору щодо перспектив світової економіки і їхнім поглядом на українські реформи. «Цікаво також поговорити про внутрішньополітичну ситуацію в США», - додав депутат.
    Сергій Рибалка також планує розповісти американським колегам «про системні напрацювання Радикальної партії з економічних реформ в Україні (промисловий і фінансовий пакети)».
    «Планую зустрітися з сенаторами і конгресменами, які представляють обидві ключові партії. Заплановані зустрічі в Міністерстві фінансів США, Міжнародному валютному фонді (з директором і керівником місії по Україні), Міжнародному республіканському інституті (IRI, з директором по Євразії та керівником української програми), керівником Heritage Foundation і в Міжнародному центрі приватного підприємництва », - зазначив він.
    Також заплановані зустрічі політика з відомими американськими журналістами.
    «Нам потрібно мати більше союзників в світі. Мудрі державні діячі повинні постійно працювати над просуванням інтересів України в світі, потрібно вивчати світовий досвід і використовувати його для розвитку нашої країни», - підкреслив С. Рибалка.

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