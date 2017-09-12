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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Человек и его здоровье
    Опубликовано: 2017-09-12 18:04:25
    На первый взгляд, в организме человека нет никаких чудес. Миллионы клеток совместно работают, обеспечивая жизнедеятельность сложных по своей структуре органов и систем. От рождения до смерти, на протяжении всей жизни наш организм обеспечивает условия для того, чтобы мы могли мыслить и ощущать, видеть и слышать, смеяться и плакать. Деятельность медицины направлена на то, чтобы мы дольше оставались здоровыми.

    Кто такие альбиносы?

    Альбинизм — это врожденное отсутствие кожного черного пигмента меланина в глазах, коже и волосах, обусловленное недостаточностью одного из ферментов метаболизма фенилаланина и тирозина. Альбиносы особенно чувствительны к яркому солнечному цвету, ультрафиолетовая составляющая которого у обычных людей задерживается пигментом кожи.

    Как устроен человеческий глаз и отчего мы различаем цвета?

    Луч, отраженный от объекта, фокусируется хрусталиком на сетчатке глаза, образуя перевернутый образ объекта. На сетчатке находятся светочувствительные клетки: примерно 110-125 млн «палочек», образующих черно-белое изображение, и около 6 млн «колбочек», ответственных за восприятие цвета.

    Когда и как появился аспирин?

    В 1853 году эльзасский химик Карл Фридрих фон Герхардт синтезировал ацетилсалициловую кислоту. Только 40 лет спустя обнаружили, что этот препарат обладает болеутоляющим действием. В 1899 году он стал лекарством под названием аспирин и популярен до сих пор.

    Насколько быстро наша кровь течет по сосудам?

    Человеческое сердце, как насос, всю жизнь перекачивает кровь по сосудам со средней скоростью 2 км/ч. Для примера: путь крови из одной руки в другую длится около 13 с, от плеча к мозгу — около 17, а от колена к ступне — менее 2 с.

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