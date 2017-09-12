Кто такие альбиносы?
Альбинизм — это врожденное отсутствие кожного черного пигмента меланина в глазах, коже и волосах, обусловленное недостаточностью одного из ферментов метаболизма фенилаланина и тирозина. Альбиносы особенно чувствительны к яркому солнечному цвету, ультрафиолетовая составляющая которого у обычных людей задерживается пигментом кожи.
Как устроен человеческий глаз и отчего мы различаем цвета?
Луч, отраженный от объекта, фокусируется хрусталиком на сетчатке глаза, образуя перевернутый образ объекта. На сетчатке находятся светочувствительные клетки: примерно 110-125 млн «палочек», образующих черно-белое изображение, и около 6 млн «колбочек», ответственных за восприятие цвета.
Когда и как появился аспирин?
В 1853 году эльзасский химик Карл Фридрих фон Герхардт синтезировал ацетилсалициловую кислоту. Только 40 лет спустя обнаружили, что этот препарат обладает болеутоляющим действием. В 1899 году он стал лекарством под названием аспирин и популярен до сих пор.
Насколько быстро наша кровь течет по сосудам?
Человеческое сердце, как насос, всю жизнь перекачивает кровь по сосудам со средней скоростью 2 км/ч. Для примера: путь крови из одной руки в другую длится около 13 с, от плеча к мозгу — около 17, а от колена к ступне — менее 2 с.