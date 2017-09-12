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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Здоровье разведенных женщин в опасности
    Опубликовано: 2017-09-12 15:24:56
    Потеря супруга всегда сопряжена с большим стрессом для женщины. Впоследствии нарушение душевного равновесия может привести к развитию серьезных болезней, установили психологи.

    Разведенные или овдовевшие женщины должны опасаться за свое здоровье. Исследование шведских специалистов с участием 2000 женщин в возрасте старше 50 лет показало, что женщины, пережившие развод или смерть супруга в среднем возрасте, в 3 раза больше подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

    Также удалось доказать, что у женщин, овдовевших дважды, в 7 раз выше вероятность развития умственных заболеваний, чем у замужних дам.

    Однако специалисты уверяют, что есть способ предотвратить появление слабоумия — необходимо оставаться социально активной и больше общаться со своими ровесниками.

    sportzal.com

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