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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диеты с высоким содержанием пищевых волокон предлагают много преимуществ для пациентов с диабетом
    Опубликовано: 2017-09-12 15:04:45
    Диета с высоким содержанием пищевых волокон может иметь небольшое воздействие на баланс кальция и фосфора у пациентов с диабетом 2 типа, согласно сообщению в июньском выпуске «Diabetes Care».

    Рекомендуя диеты с высоким содержанием пищевых волокон пациентам с диабетом для нормализации гликемии и уровней липидов, важно напомнить пациентам выбирать источники диетических волокон, которые богаты как растворимыми волокном, так и кальцием, сказал старший доктор Абхиманью Гарг (Abhimanyu Garg). «Иначе», — добавил доктор Гарг, может возникнуть необходимость «рекомендовать пациентам дополнительно принимать препараты кальция».

    В рандомизированном перекрестном исследовании, проведенном в клиническом исследовательском центре (University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas) доктор Гарг и коллеги сравнили эффекты 6-недельной диеты с высоким содержанием пищевых волокон и 6-недельной диеты с умеренным содержанием пищевых волокон на абсорбцию/усвоение и метаболизм микроэлементов у 13 пациентов с диабетом 2 типа.

    Мочевая экскреция оксалатов была более высокой и мочевая экскреция сульфатов — более низкой при диете с высоким потреблением пищевых волокон, чем при диете с умеренным потреблением пищевых волокон.

    «Поглощение кальция в желудочно-кишечном трактате было немного ниже при диете с высоким потреблением пищевых волокон, чем с умеренным содержанием пищевых волокон, но различие оказалось статистически не существенным», — сообщают авторы.

    Средний сывороточный уровень кальция натощак был ниже при диете с высоким содержанием пищевых волокон, в сравнении с диетой с умеренным содержанием пищевых волокон, и наблюдалась тенденция к понижению сывороточных уровней фосфора и калия и повышению уровней гормонов паращитовидной железы при диете с высоким содержанием пищевых волокон.

    «Диеты с высоким содержанием пищевых волокон (богатая растворимыми пищевыми волокнами) предлагают много преимуществ для пациентов с диабетом, и должны быть рекомендованы», — советует доктор Гарг. «Они способствуют нормализации регуляции кишечника, снижению холестерина липопротеидов низкой плотност, и улучшению гликемического контроля». Вместо использования обработанных волокон, пациентам нужно советовать увеличить потребление диетических пищевых волокон, включая в пищу натуральные фрукты, зерновые продукты и овощи«.

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