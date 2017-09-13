Тунис будет поставлять солнечную энергию из Сахары в Европу

Разработчик TuNur подал заявку на строительство завода по производству солнечной энергии мощностью 4,5 ГВт в Сахаре для поставки энергии по подводным кабелям в Европу. Этой энергии будет достаточно для питания двух миллионов европейских домов, сообщает The Guardian.

Огромный завод солнечной энергии в Сахаре вскоре может экспортировать электроэнергию в Европу, если правительство Туниса одобрит запрос энергетической компании на его строительство. Мегапроект на 4.5 ГВт, запланированный TuNur, будет направлять электроэнергию на Мальту, в Италию и Францию, используя подводные кабели. Разработка обещает стать самым грандиозным проектом по экспорту энергии.

Кевин Сара, главный исполнительный директор TuNur, сказал: «Если европейские правительства серьезно относятся к Парижскому соглашению о климате, то необходимо начать импортировать энергию из возобновляемых источников. 60% первичной энергии в Европе в настоящее время импортируется из России или с Ближнего Востока. Действительно ли ЕС хочет инвестировать в инфраструктуру, которая просто продолжает использовать ископаемое топливо?».

ЕС уже рассматривает возможность присвоения приоритетного статуса подводному кабелю, соединяющему Тунис с Италией, и TuNur ожидает, что строительные работы начнутся к 2019 году на юго-западе Туниса. «Мы намерены начать доставку электроэнергии на Мальту к 2021 году», — сказал Сара. «В следующем году может быть проложен первый из двух кабелей в Италию, а к 2024 году доставлять энергию смогут и во Францию» — добавил Сара. Компания также готова поставлять электроэнергию в пределах Туниса, который и сам сталкивается с нехваткой электроэнергии.

Инф. finance.ua