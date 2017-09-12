Google обжаловала штраф в 2,42 миллиарда евро

Компания Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии о штрафе в размере 2,4 миллиарда евро.

Об этом сообщает EUobserver.

Еврокомиссия в июне оштрафовала американскую интернет-компанию за то, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, предпочитая собственный сервис сравнения покупок.

Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или оплатить штрафные санкции в размере до 5% от среднесуточного оборота компании Alphabet, головной компании Google.

Компания Google проходит также по двум другим антимонопольным делам Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что интернет-гиганту Google грозит до 1 млрд евро антимонопольных штрафов от Европейской комиссии.

В прошлом году компанию обвинили в использовании доминирующей мобильной операционной системы Android, чтобы вытеснить конкурентов.

Инф. finance.ua