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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Google обжаловала штраф в 2,42 миллиарда евро
    Опубликовано: 2017-09-12 18:00:00

    Компания Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии о штрафе в размере 2,4 миллиарда евро.

    Об этом сообщает EUobserver.

    Еврокомиссия в июне оштрафовала американскую интернет-компанию за то, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, предпочитая собственный сервис сравнения покупок.

    Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или оплатить штрафные санкции в размере до 5% от среднесуточного оборота компании Alphabet, головной компании Google.

    Компания Google проходит также по двум другим антимонопольным делам Еврокомиссии.

    Ранее сообщалось, что интернет-гиганту Google грозит до 1 млрд евро антимонопольных штрафов от Европейской комиссии.

    В прошлом году компанию обвинили в использовании доминирующей мобильной операционной системы Android, чтобы вытеснить конкурентов.

    Инф. finance.ua

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