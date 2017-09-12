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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ООН: за время АТО на Донбассе погибли 10,2 тыс. человек
    Опубликовано: 2017-09-12 16:30:48

    С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины и до 15 августа 2017 года в результате конфликта пострадали 34 тыс. 766 человек, в том числе 10 тыс. 225 - погибли. Об этом говорится в очередном отчете УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.
    "Всего с 14 апреля 2014 до 15 августа 2017 УВКПЧ зафиксировало 34 тыс. 766 жертв, связанных с конфликтом, среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Это количество включает 10 тыс. 225 погибших и 24 тыс. 541 раненых", - говорится в отчете.
    За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года, по данным УВКПЧ, погибли не менее 2 тыс. 505 гражданских лиц.
    "(Погибли - ред.) 1 тыс. 381 человек, 838 женщин, 90 юношей и 47 девушек, а также 149 взрослых, пол которых неизвестен. Кроме этого, 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в результате падения самолета МН17 17 июля 2014 года. Общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне 7-9 тысяч человек", - добавили в ООН.
    Напомним, по данным ООН, за три месяца на Донбассе погибли 26 мирных жителей.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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