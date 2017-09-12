Масла бывают разными

От любой пальмы польза несомненна — это ее тень. А как быть с пальмовым маслом?

Мы привыкли к стабильному наличию в продаже подсолнечного, кукурузного, ну и пожалуй, оливкового масел. Пальмовое (и кокосовое) в круг наших привычек войти еще не успело. И надо ли?

Пальмовое масло (и кокосовое) относится к группе растительных масел, содержащих в большом количестве насыщенне жиры.

Отличительной особенностью насыщенных жирных кислот из растительных источников является их высокая устойчивость к воздействиям внешней среды, т.е. они долго хранятся, не прогоркая.

В связи с этим пальмовое масло активно используется в производстве маргарина и смесовых масел для улучшения товарного вида и сроков годности данных продуктов. Однако привлекательный внешний вид продукта и удобство применения не всегда являются синонимом его полезности для здоровья. Следование принципам здорового рационального питания подразумевает строгий контроль потребления насыщенных и модифицированных жиров.

Таким образом, маргарины, изготовленные на основе пальмового масла, по меньшей мере не полезны. Внимательно ознакомьтесь с составом продукта! Изготовители маргарина должны указывать ингредиенты в порядке убывания содержания: отдайте предпочтение мягкому маргарину, состав которого начинается с жидких растительных масел (кукурузного, подсолнечного, сафлорового) и содержащему минимум гидрогенизированных и твердых жиров.

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