Nestle купила компанию, производящую продукты для вегетарианцев

Nestle приобрела компанию Sweet Earth, производящую продукты на основе растений.

Компания Nestle объявила о приобретении Sweet Earth, производителя продуктов на основе растений, основанного в Moss Landing, Калифорния. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Покупка позволит Nestlé войти в сегмент продуктов на основе растений в США", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что рынок растительных продуктов к 2020 г. может вырасти до 5 млрд швейцарских франков (чуть больше $5 млрд).

Линия продуктов Sweet Earth насчитывает 48 продуктов без мяса, таких как веганский бекон, ветчина и прочее. Продукты Sweet Earth продаются в более чем 10 000 магазинах в США.

Nestlе - крупнейшая мировая компания в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 189 странах. Nestlе принадлежит более 2000 торговых марок, компания владеет 418 заводами.

ЛIГАБiзнесIнформ