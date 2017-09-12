  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Климкин: Украина гарантирует развитие языков нацменьшинств
    Опубликовано: 2017-09-12 14:00:20

    Глава МИД добавил, что большинство учеников школ с венгерским языком обучения не могут сдать ВНО по украинскому языку, и эту проблему нужно решать.

    Министр иностранных дел Павел Климкин обещал, что Украина будет делать все для развития языков национальных меньшинств. Об этом министр написал в Twitter.

    "Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского языка и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность", - написал он.

    Министр добавил, что большинство учеников украинских школ с венгерским языком обучения не могут сдать ВНО по украинскому языку. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района не сдали ВНО по украинскому языку. Должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском языке", - подытожил Климкин.

    5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

    8 сентября МИД Венгрии назвал этот закон "ножом в спину" из-за якобы ущемления прав венгерского меньшинства в Украине.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.