Ученые сумели остановить развитие ретинопатии

Ученые из Научного центра здоровья в Оклахоме создали метод профилактики диабетической ретинопатии, основанный на применении естественных продуктов.

Исследовав формирование кровеносных сосудов при заболевании, они сумели создать новые методы лечения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Диабетическая ретинопатия — наиболее распространенная причина потери зрения, которая связана с изменениями сосудов сетчатки. Иногда она приводит к образованию опухолей или накоплению жидкости, в некоторых случаях сосуды прорастают на поверхности сетчатки, ухудшая зрение.

Ученые выявили, что воспалительный процесс происходит из-за нарушения работы двух систем глаза. Для восстановления баланса они применили технологию наночастиц для введения нового лекарства. В лабораторных условиях им удалось заблокировать поврежденные сосуды и воспаление, а также остановить рост патологических сетей капилляров.

sportzal.com