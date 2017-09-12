Дальтонизм: что важно знать

Люди с пониженным цветовым зрением воспринимают краски окружающего мира иначе, но часто не замечают своего отличия от других. А иногда даже и не подозревают. Считается, что первое точное описание цветовой слепоты дал в 1794 г. английский химик Дальтон, а точнее — Долтон (John Dalton). Поэтому данным аномалиям было дано название «дальтонизм» которое мы успешно используем уже на протяжении 213 лет.

Только в 26 лет Джон Дальтон узнал о своей патологии. Для одного званого ужина он решил пошить великолепный серый камзол, в котором и пришел на празднование. Каким же его было удивление, когда он узнал, что на самом деле все остальные гости видят не серый цвет его камзола, а ярко бордовый. Англичанин Джон Дальтон, несмотря на свое отклонение, прожил 78 лет. Он родился в семье бедного ткача. Двое братьев тоже страдали цветослепотой на красный цвет. Дальтон очень подробно описал свой семейный дефект и своё восприятие мира.

Восприятие цвета глазом

Сетчатка снабжена 132 миллионами рецепторных клеток, играющих роль светочувствительных элементов: 125 миллионов палочек обеспечивают восприятие света и контрастность изображения, а 7 миллионов колбочек улавливают все цветовые нюансы.

В центральной части сетчатки человека расположены цветочувствительные нервные клетки, которые называются «колбочки». Они содержат три типа цветочувствительных пигментов. Один тип пигмента чувствителен к красному цвету, другой — к зеленому, а третий — к синему. Видение всех красок мира обеспечивается «складыванием» этих трех цветов в нашем мозге. Люди с нормальным цветным зрением имеют в колбочках все три пигмента (красный, зеленый и синий) и называются трихроматами (от слова «хромое» — цвет). Есть люди которые способны различать только два цвета, так как один из пигментов в сетчатке отсутствует. Встречаются люди, у которых все три пигмента в колбочках в наличии, но активность одного из пигментов снижена. Эти люди относятся к аномальным трихроматам. Дефект красного пигмента в колбочках встречается чаще всего. По статистике, 8% белых мужчин и 0,5% белых женщин имеют красно-зеленый дефект цветного зрения, три четверти из них — со сниженной активностью восприятия одного цвета.

Люди с дефектом синего пигмента в колбочках встречаются крайне редко, так же как и люди, у которых полностью отсутствует цветное зрение и человек видит мир как черно-белую фотографию.

Полная цветовая слепота тоже проявляется как семейное отклонение и встречается у одного человека из миллиона. Но в некоторых районах мира частота встречаемости наследственных заболеваний может быть больше. Так на одном из островов среди 1600 жителей было зарегистрировано 23 больных с полной цветовой слепотой — результат случайного размножения мутантного гена и частых родственных браков.

Причиной такого пристального внимания к дальтонизму послужила большая катастрофа — крушение поезда, повлекшее за собой большие жертвы. Все из-за того, что машинист не различал красный цвет. Вот почему сейчас так пристально и в обязательном порядке проводятся тесты на Дальтонизм, у водителей, машинистов, авиации.

Отсутствие нормального цветного зрения никоем образом не отражается на здоровье. Ведь у многих из нас нет музыкального слуха, что не сильно нас расстраивает.

Но цветовое восприятие очень влияет на выбор профессии, поэтому важно обнаружить его на ранних стадиях развития ребенка. Будучи дизайнером, художником-колористом, ботаником, медиком, вы можете встретиться с проблемами, которые нельзя решить, не имея абсолютно нормального зрения. Это же касается авиации.

sportzal.com