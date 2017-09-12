1. «Заморозьте» пульс
Заверните кусочки льда в платок и приложите охлаждающий компресс на места, где хорошо прощупывается пульс (запястья, под коленями, внутренняя поверхность локтевого сгиба).
Оставьте компресс на 1 минуту, затем снимите и через минуту приложите снова. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что вам стало прохладней.
Охлаждение тела происходит за счет снижения температуры крови.
2. Сделайте «легкую» прическу
В летние дни кожа головы должна дышать так же, как и все ваше тело. Поэтому откажитесь от использования лаков, гелей, пенок для волос. Не утяжеляйте прическу, позвольте своим волосам выглядеть естественно.
3. Вообразите прохладу
Психологи давно доказали, что визуализация — очень полезный и эффективный метод, помогающий в различных ситуациях.
Представьте, что вы плаваете на матраце посреди бассейна с прохладной водой или сидите возле красивого фонтана… Почувствуйте прохладу! Такой способ также помогает расслабиться и сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях.
4. Добавьте остроты!
Употребляйте в пищу красный перец! Благодаря веществам, входящим в его состав, красный перец стимулирует выделение пота, но при этом не повышает температуру тела.
Когда жидкость испаряется с поверхности вашего тела, вам становится прохладнее.
5. Дышите глубоко
Сядьте поудобнее, руки положите на колени. Высуньте язык и сложите его так, чтобы его форма напоминала соломинку, окруженную со всех сторон сомкнутыми губами.
При таком положении губ и языка медленно вдохните. Выдыхайте через нос, при этом рот и язык принимают свое привычное положение.
Эта техника дыхания практикуется в йоге и носит название шитали пранаяма. Главная ее задача — охладить тело и внутренние органы.