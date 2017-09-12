  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пять полезных способов для борьбы с жарой
    Опубликовано: 2017-09-12 07:24:01
    На протяжении всей зимы мы жалуемся на недостаток солнца и тепла, а когда лето, наконец, приходит, нам снова хочется прохлады. Вот необычные способы охладиться в изнуряющие жарой дни.

    1. «Заморозьте» пульс

    Заверните кусочки льда в платок и приложите охлаждающий компресс на места, где хорошо прощупывается пульс (запястья, под коленями, внутренняя поверхность локтевого сгиба).

    Оставьте компресс на 1 минуту, затем снимите и через минуту приложите снова. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что вам стало прохладней.

    Охлаждение тела происходит за счет снижения температуры крови.

    2. Сделайте «легкую» прическу

    В летние дни кожа головы должна дышать так же, как и все ваше тело. Поэтому откажитесь от использования лаков, гелей, пенок для волос. Не утяжеляйте прическу, позвольте своим волосам выглядеть естественно.

    3. Вообразите прохладу

    Психологи давно доказали, что визуализация — очень полезный и эффективный метод, помогающий в различных ситуациях.

    Представьте, что вы плаваете на матраце посреди бассейна с прохладной водой или сидите возле красивого фонтана… Почувствуйте прохладу! Такой способ также помогает расслабиться и сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях.

    4. Добавьте остроты!

    Употребляйте в пищу красный перец! Благодаря веществам, входящим в его состав, красный перец стимулирует выделение пота, но при этом не повышает температуру тела.

    Когда жидкость испаряется с поверхности вашего тела, вам становится прохладнее.

    5. Дышите глубоко

    Сядьте поудобнее, руки положите на колени. Высуньте язык и сложите его так, чтобы его форма напоминала соломинку, окруженную со всех сторон сомкнутыми губами.

    При таком положении губ и языка медленно вдохните. Выдыхайте через нос, при этом рот и язык принимают свое привычное положение.

    Эта техника дыхания практикуется в йоге и носит название шитали пранаяма. Главная ее задача — охладить тело и внутренние органы.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.