Пять полезных способов для борьбы с жарой

На протяжении всей зимы мы жалуемся на недостаток солнца и тепла, а когда лето, наконец, приходит, нам снова хочется прохлады. Вот необычные способы охладиться в изнуряющие жарой дни.

1. «Заморозьте» пульс

Заверните кусочки льда в платок и приложите охлаждающий компресс на места, где хорошо прощупывается пульс (запястья, под коленями, внутренняя поверхность локтевого сгиба).

Оставьте компресс на 1 минуту, затем снимите и через минуту приложите снова. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что вам стало прохладней.

Охлаждение тела происходит за счет снижения температуры крови.

2. Сделайте «легкую» прическу

В летние дни кожа головы должна дышать так же, как и все ваше тело. Поэтому откажитесь от использования лаков, гелей, пенок для волос. Не утяжеляйте прическу, позвольте своим волосам выглядеть естественно.

3. Вообразите прохладу

Психологи давно доказали, что визуализация — очень полезный и эффективный метод, помогающий в различных ситуациях.

Представьте, что вы плаваете на матраце посреди бассейна с прохладной водой или сидите возле красивого фонтана… Почувствуйте прохладу! Такой способ также помогает расслабиться и сохранить спокойствие в стрессовых ситуациях.

4. Добавьте остроты!

Употребляйте в пищу красный перец! Благодаря веществам, входящим в его состав, красный перец стимулирует выделение пота, но при этом не повышает температуру тела.

Когда жидкость испаряется с поверхности вашего тела, вам становится прохладнее.

5. Дышите глубоко

Сядьте поудобнее, руки положите на колени. Высуньте язык и сложите его так, чтобы его форма напоминала соломинку, окруженную со всех сторон сомкнутыми губами.

При таком положении губ и языка медленно вдохните. Выдыхайте через нос, при этом рот и язык принимают свое привычное положение.

Эта техника дыхания практикуется в йоге и носит название шитали пранаяма. Главная ее задача — охладить тело и внутренние органы.

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