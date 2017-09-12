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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Свежий взгляд на управление холестерином
    Опубликовано: 2017-09-12 06:34:54
    Ученые описали новый механизм устранения плохого холестерина из кровотока, который, вероятно, улучшит существующие методики лечения атеросклероза.

    Холестерин не растворяется в воде, образуя шарики липопротеинов высокой плотности (хороший холестерин) и низкой плотности (плохой холестерин), и повышение уровня последнего обуславливает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

    Препараты под названием статины понижают уровень липопротеинов низкой плотнйсти, блокируя производство холестерина и увеличивая количество его рецепторов на клетках, что позволяет усваивать жиры.

    В основе действия статинов лежат естественные механизмы регулировки баланса холестерина. Клетки ощущают количество холестерина и управляют его потреблением именно с помощью рецепторов, которые расщепляют липопротеины.

    Ученые из Амстердама и Лос-Анжелеса нашли механизм, влияющий на количество рецепторов ЛПНП, называя его ИДОЛ. В активной форме он способен определять число рецепторов.

    Они выявили ген, который влияет на разложение рецепторов. При повышении уровня холестерина в клетке, ген посылает сигнал, который направляет рецепторы в лизосомы на уничтожение.

    ИДОЛ — это механизм, восстанавливающий внутренний баланс в клетке. Но также он способен мешать нормальной работе статинов. При выключении ИДОЛа клетка может поглотить больше холестерина ЛПНП.

    sportzal.com

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