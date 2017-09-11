Стволовые клетки впервые были введены пациенту после инфаркта

Первый из 24 пациентов, принимающих участие в исследовании, успешно перенес процедуру пересадки собственных стволовых клеток сердца.

Клинические исследования являются частью первой фазы испытаний в институте сердца по использованию стволовых клеток.

Инфаркт — это отмирание ткани сердца из-за остановки кровоснабжения. Для испытаний отбирались пациенты, перенесшие сердечный приступ на протяжении месяца.

На этой первой стадии четырем пациентам введут 12,5 миллионов стволовых клеток, а два пациента будут в составе контрольной группы.

Перед процедурой ткань сердца пациента удаляется с помощью малоинвазивной бипсии, затем проходит культивирование стволовых клеток и их введение через зонд.

sportzal.com