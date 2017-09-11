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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стволовые клетки впервые были введены пациенту после инфаркта
    Опубликовано: 2017-09-11 20:24:16
    Первый из 24 пациентов, принимающих участие в исследовании, успешно перенес процедуру пересадки собственных стволовых клеток сердца.

    Клинические исследования являются частью первой фазы испытаний в институте сердца по использованию стволовых клеток.

    Инфаркт — это отмирание ткани сердца из-за остановки кровоснабжения. Для испытаний отбирались пациенты, перенесшие сердечный приступ на протяжении месяца.

    На этой первой стадии четырем пациентам введут 12,5 миллионов стволовых клеток, а два пациента будут в составе контрольной группы.

    Перед процедурой ткань сердца пациента удаляется с помощью малоинвазивной бипсии, затем проходит культивирование стволовых клеток и их введение через зонд.

    sportzal.com

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