  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Овощи помогут избежать проблем с сосудами
    Опубликовано: 2017-09-11 18:24:44
    Американские ученые утверждают, что ежедневный прием одного грамма фолиевой кислоты позволит снизить риск развития гипертонической болезни. Механизмом действия этого вещества является его влияние на тонус сосудов.

    Фолиевая кислота расслабляет стенки сосудов, позволяя крови более свободно продвигаться по сосудистому руслу. Фолиевая кислота продается в аптеках в виде самостоятельного лекарственного препарата или в комплексе с другими веществами.

    Однако ученые предлагают и другой вариант восполнения запасов этого полезного вещества. Добавьте в свой ежедневный рацион бананы, шпинат, латук, брокколи или брюссельскую капусту, и получайте удовольствие от профилактики гипертонии

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.