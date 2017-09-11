Овощи помогут избежать проблем с сосудами

Американские ученые утверждают, что ежедневный прием одного грамма фолиевой кислоты позволит снизить риск развития гипертонической болезни. Механизмом действия этого вещества является его влияние на тонус сосудов.

Фолиевая кислота расслабляет стенки сосудов, позволяя крови более свободно продвигаться по сосудистому руслу. Фолиевая кислота продается в аптеках в виде самостоятельного лекарственного препарата или в комплексе с другими веществами.

Однако ученые предлагают и другой вариант восполнения запасов этого полезного вещества. Добавьте в свой ежедневный рацион бананы, шпинат, латук, брокколи или брюссельскую капусту, и получайте удовольствие от профилактики гипертонии

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