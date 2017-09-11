Новый метод защиты женщин от ИППП

Микрофлора влагалища здоровой женщины обеспечивает ей естественную защиту от чужеродной инфекции. Речь идет в основном о лактобациллах существующих в слизистых мембранах тканей влагалища.

В процессе их жизнедеятельности вырабатываются кислоты, которые губительны для патогенных микроорганизмов. Наиболее чувствительным к этой кислоте оказался возбудитель СПИД. Peter P. Lee, с коллегами из Стенфорда, вырастили эти бактерии искусственным путем для использования их в профилактических целях. Лактобациллы связывают вирусы и губят их выделяемой кислотой, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Зачастую женщины по различным причинам не используют презервативы, например, если это не нравиться мужу, даже в случае, когда он имеет половые отношения на стороне. Вероятность заболеть у них возрастает во много раз. Новое средство разрабатывается в форме свечей, которые растворяются во влагалище. Проведены многочисленные опыты над обезьянами, результаты их вполне удовлетворительны. Для внедрения их, в широкое использование среди женщин, пока недостаточно информации.

Но, в перспективе, это может стать революционным открытием в борьбе с ИППП. Ведь данным способом, можно бороться не только со СПИД

medicus.ru