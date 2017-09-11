Метод микроскопической диагностики конъюнктивитов

Околов И.Г., Каргальцева Н.М. (Санкт-Петербургский филиал ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. Св. Федорова) исследовали соскобы с конъюнктивы у 46 больных с воспалительными заболеваниями глаз (всего выполнено 92 микроскопических исследования), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Использовали два метода окрашивания: по Романовскому — Гимза и флюорохромом «акридин-оранж». Из 92 проб в 56 случаях были выявлены микроорганизмы, что составило 60,9% (из 46 соскобов, окрашенных по Романовскому-Гимза, в 26 случаях были обнаружены микроорганизмы, что составило 56,5%, а из 46 соскобов, окрашенных флюорохромом микроорганизмы были выявлены в 30 случаях — 65,2%).

Основными возбудителями, вызывающими воспалительные заболевания глаз, являются грамположительные микроорганизмы. Последние, по разным источникам составляют до 90% среди всех значимых возбудителей воспалительных заболеваний глаз. Авторы установили, что микроскопическим методом чаще выявляются бактерии кокковой формы (стафилококки, стрептококки, в единичных случаях дрожжевые клетки). Из общего числа исследуемых соскобов, кокки были обнаружены в 86% случаев.

medicus.ru