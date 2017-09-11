Солнце вызывает рак у 2−3 миллионов людей ежегодно

Организация объединенных наций предупредила о повышающемся риске заболеть раком кожи..

Генеральный директор ВОЗ Ли Джонг-вук считает, что ультрафиолетовая радиация — одна из наиболее важных причин для беспокойства о здоровье населения Земли.

Ежегодно 66 000 тыс. человек умирает от меланомы и других видов рака кожи, которые тесно связаны с избыточной инсоляцией. В год на Земном шаре регистрируется 2−3 миллиона случаев рака кожи и 130 000 тысяч заболеваний агрессивной злокачественной меланомой. Наиболее восприимчивы к раку кожи люди со светлой кожей.



Наибольшие шансы стать жертвой онкологических заболеваний кожи имеют дети. Программа окружающей среды ВОЗ и ООН (World Health Organization and the U.N. Environmental Program ) рекомендовано школам предпринять ряд профилактических мер по борьбе с солнечной радиацией. Под влиянием программы борьбы с озоновыми дырами, защитный слой над нашими головами потихоньку восстанавливается, но солнце над нашими головами еще долго будет представлять угрозу нашему здоровью

medicus.ru