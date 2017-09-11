  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Солнце вызывает рак у 2−3 миллионов людей ежегодно
    Опубликовано: 2017-09-11 17:04:32

    Организация объединенных наций предупредила о повышающемся риске заболеть раком кожи..
    Генеральный директор ВОЗ Ли Джонг-вук считает, что ультрафиолетовая радиация — одна из наиболее важных причин для беспокойства о здоровье населения Земли.

    Ежегодно 66 000 тыс. человек умирает от меланомы и других видов рака кожи, которые тесно связаны с избыточной инсоляцией. В год на Земном шаре регистрируется 2−3 миллиона случаев рака кожи и 130 000 тысяч заболеваний агрессивной злокачественной меланомой. Наиболее восприимчивы к раку кожи люди со светлой кожей.


    Наибольшие шансы стать жертвой онкологических заболеваний кожи имеют дети. Программа окружающей среды ВОЗ и ООН (World Health Organization and the U.N. Environmental Program ) рекомендовано школам предпринять ряд профилактических мер по борьбе с солнечной радиацией. Под влиянием программы борьбы с озоновыми дырами, защитный слой над нашими головами потихоньку восстанавливается, но солнце над нашими головами еще долго будет представлять угрозу нашему здоровью

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.