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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Возраст отца не отражается на качестве его потомства
    Опубликовано: 2017-09-11 16:24:10

    Боязнь воспроизвести потомство с генетической патологией – одна из наиболее причин, по поводу которых пожилые мужчины обращаются за советом к врачам, когда желают стать отцами. Теоретически количество нарушений сперматогенеза должно увеличиваться с возрастом.

    Однако исследователи из Центра Дерматологии и Андрологии г. Гессен (Германия) не получили убедительных данных в пользу того, что количество структурных и количественных хромосомных аномалий возрастает у потомства пожилых мужчин.


    В частности не установлена связь между возрастом отца и распространённостью среди его отпрысков ряда болезней с полигенным механизмом наследования: болезнь Альцгеймера, врожденные пороки сердца, шизофрения, острый лимфобластный лейкоз и рак предстательной железы. Тем не менее, исследования в этом направлении ещё не закончены и окончательные выводы не сделаны.

    medicus.ru

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