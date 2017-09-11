Возраст отца не отражается на качестве его потомства

Боязнь воспроизвести потомство с генетической патологией – одна из наиболее причин, по поводу которых пожилые мужчины обращаются за советом к врачам, когда желают стать отцами. Теоретически количество нарушений сперматогенеза должно увеличиваться с возрастом.

Однако исследователи из Центра Дерматологии и Андрологии г. Гессен (Германия) не получили убедительных данных в пользу того, что количество структурных и количественных хромосомных аномалий возрастает у потомства пожилых мужчин.



В частности не установлена связь между возрастом отца и распространённостью среди его отпрысков ряда болезней с полигенным механизмом наследования: болезнь Альцгеймера, врожденные пороки сердца, шизофрения, острый лимфобластный лейкоз и рак предстательной железы. Тем не менее, исследования в этом направлении ещё не закончены и окончательные выводы не сделаны.

medicus.ru