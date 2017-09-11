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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Батончики для спортсменов
    Опубликовано: 2017-09-11 14:51:15

    Протеиновые батончики – это высокобелковые батончики, целью которых является восполнение запасов ценных белков и углеводов. Спортивные батончики давно зарекомендовали себя на рынке спортивного питания как энергетический перекус. И дело тут не в компонентах, которые наделяют организм энергией, а в высококалорийном составе, который надолго избавит спортсмена от голода и обеспечит бодрый тренировочный процесс.

    Протеиновые батончики купить можно на сайте интернет-магазина спортивного питания «Sport-Meals», где вы найдете протеиновые батончики любых производителей и выберите для себя подходящие вкусы. Экспресс доставка Новой Почты доставит ваш товар в кратчайшие сроки.

    Преимущества протеиновых батончиков:

    • Доступность и удобство в использовании;

    • Минимальных состав жиров и сахара;

    • Восполнение запасов витаминов и минералов, а также белков и углеводов, и других питательных компонентов;

    • Высококачественное и натуральное сырье.

    Для того чтобы понять, стоит принимать батончики, в интернете можно найти достаточно на протеиновые батончики отзывы. В основном, люди пишут, что в приеме спортивных батончиков нет ничего опасного, поэтому принимать их в качестве дополнения к основному рациону питания будет полезно и вкусно. Единственное, есть несколько советов, как правильно подобрать спортивный батончик:

    1. Нужно внимательно читать состав. Полезный протеиновый батончик должен иметь минимум жиров и сахара и максимум белков и углеводов.

    2. Покупайте батончики известных брендов, потому что спортивные батончики часто подделывают.

    3. Внимательно читайте инструкцию по применению и следуйте ей. Если написано, что батончик стоит принять за полчаса до начала тренировочного процесса – так и следует сделать, если написано, что лучше принять во время тренинга – принимайте. Ни в коем случае не ешьте их, когда захочется вам.

    4. Не преувеличивайте суточную норму батончиков. Придерживайтесь 1-2 батончиков в день. Потому что есть вероятность, что все остальные батончики могут работать не во благо, а во вред.

    5. Не берите протеиновый батончик, в состав которого входит коллаген или желатин. Есть вероятность, что в таких батончиках и вовсе нет ценных белков, их просто заменили этими ингредиентами.

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