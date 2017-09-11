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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Крепежные системы для строительно-ремонтных работ: анкер и хомут
    Опубликовано: 2017-09-11 14:03:45

    Различные крепежные системы активно применяются для произведения строительно-ремонтных работ и даже в домашних условия. Они служат надежной фиксацией для разнообразных конструкций, которые требуют статичного положения для соблюдения эксплуатационных условий. Чтобы комплектующие не пострадали из-за движения, оставались на месте, будучи закрепленными при помощи качественных анкеров, следует внимательно подойти к их выбору.

    Анкеры для кирпича

    Существуют различные виды подобных комплектующих. От их строения и материалов производства зависит, с какими конструкциями можно применять крепежный элемент. Поскольку данный момент необходим к рассмотрению, для покупки необходимо проконсультироваться со знающими специалистами, если нет уверенности в том, что требуется приобрести.

    Преимущества анкеров:

    • анкер для кирпича в значительной степени повышает скорость строительно-ремонтных работ;
    • данный элемент обеспечивает статичное положение конструкции, осуществляя надежное крепление практически к любым поверхностям;
    • подобные крепежные изделия снижают стоимость монтажа, поскольку отпадает необходимость использования более дорогостоящих средств установки.

    ЧП «AVM» предлагает большое разнообразие крепежных систем, которые подойдут для любых строительно-ремонтных процедур, помогут установить разные системы и комплексы как в домашних, так и в иных условиях. Анкера и другие крепежи должны быть качественными, поскольку от их уровня изготовления зависит, будет ли монтаж и установка системы или комплекса безопасной. Именно поэтому каждый продукт имеет соответствующий сертификат, свидетельствующий о соблюдении всех технических и иных норм производства.

    Крепежи для труб

    Для подобных систем существуют специальные хомуты для труб, которые можно просмотреть на сайте, чьи технические характеристики определяют, в каких случаях их можно использовать, а в каких нет. Это зависит от материала изготовления. Нельзя использовать хомут из нержавеющей стали для пластиковых труб - это повредит материал комплектующих, приведет к преждевременному износу из-за механических повреждений.

    Надежное крепление труб продлевает эксплуатацию установленного комплекса. Это обуславливается тем, что подобные функциональные элементы должны находиться в статичном состоянии, а не двигаться под воздействием течения теплоносителя. Для домашних отопительных систем это крайне важно, так как утечка теплоносителя приведет к полной недееспособности установленного комплекса.

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