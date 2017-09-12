Автоматизация создает новые рабочие места в онлайн-ритейле

Согласно исследованию Института прогрессивной политики, автоматизация создала в онлайн-ритейле 400 тысяч рабочих мест за последние десять лет, пишет MIT Technology Review.

C 2007 года в США исчезло 140 тысяч рабочих мест из-за автоматизации. Между тем, согласно данным Бюро статистики труда США, электронная коммерция создала 126 тысяч рабочих мест за тот же период. Вывод кажется очевидным: автоматизация лишает американцев работы.

Впрочем, это как посмотреть. Согласно новому анализу Института прогрессивной политики, эти цифры не включают рабочие места, созданные в фулфилмент-центрах (логистические центры, занимающиеся обработкой и отправкой заказов для онлайн-магазинов). С их учетом число новых рабочих мест вырастает до 400 тысяч, и платят там на 31% больше, чем на старых складах.

Например, Amazon предлагает товары по более низкой цене, облегчает выбор и экономит потребителям время, что приводит к увеличению продаж, а следовательно и к созданию новых рабочих мест, пишет WSJ. В MIT считают, однако, что искусственный интеллект представляет большую опасность для рабочих мест, нежели автоматизация. ИИ «откусывает» больший кусок хлеба у рабочих, нежели автоматизированные линии, что может привести к усугублению неравенства на рынке труда.

Инф. finance.ua