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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинские АЭС за сутки произвели 191,21 млн кВт-ч электроэнергии
    Опубликовано: 2017-09-11 16:00:41

    За прошедшие сутки, 10 сентября, Украинская атомными электростанциями произведено 191,21 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
    Сегодня, 11 сентября, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.
    На энергоблоке №1 Запорожской АЭС двадцать третьи сутки среднего планового ремонта.
    На энергоблоке №3 Запорожской АЭС двести восьмые сутки среднего планового ремонта.
    На энергоблоке №4 Запорожской АЭС тридцать восьмые сутки среднего планового ремонта.
    На энергоблоке №1 Южно-Украинской шестьдесят восьмые сутки капитального планового ремонта.
    На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС шестнадцатые сутки среднего планового ремонта.
    Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2570 МВт, РАЭС - 2760 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 650 МВт.
    За прошедшие сутки, 10 сентября, станциями выработано 191,21 млн кВт-ч электроэнергии.
    Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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