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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Сенате США готовы увеличить помощь Украине на оборону
    Опубликовано: 2017-09-11 15:00:45

    В соответствии с одобренным законопроектом, помощь Украине составит $421 млн, что превышает сумму, выделенную в 2017 году.

    Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

    Речь идет о законопроекте об ассигновании Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2018 финансовый год.

    В соответствии с документом, помощь Украине составит $421 млн, что превышает сумму, выделенную в 2017 году.

    Законопроект предусматривает увеличение финансирование для Украины по программе "Международное военное финансирование".

    Такое решение комитета Сената противоречит ранее опубликованной информации о возможном сокращении помощи Украине на 70%.

    15 июля Палата представителей Конгресса США предложила выделить на военную помощь Украине не менее $410 млн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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