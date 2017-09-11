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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ГФС упрощает процесс растаможки автомобилей в Одесском порту
    Опубликовано: 2017-09-11 13:30:34

    В Одесском морском порту открывают "АвтоХАБ", который позволит упростить процесс оформления автомобилей, ввозимых в Украину.

    Сегодня на территории Одесского морского порта будет открыт новый сервис "АвтоХАБ" для удобного оформления приобретенных за рубежом автомобилей. Согласно видеоролику, опубликованному на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), в нем будет организована работа семи государственных и частных учреждений, в том числе таможенников, пограничников, разных экспертов, а также страховой компании, банка и филиала сервисного центра МВД.

    В открытии "АвтоХАБа" примут участие премьер-министр Владимир Гройсман, и. о. главы ГФС Мирослав Продан, начальник Одесской таможни Александр Власов, глава Одесской ОГА Максим Степанов.

    По информации ГФС, в текущем году в Одесский морпорт зашло около 300 судов с контейнерами, многие их них — с подержанными автомобилями из США и ОАЭ. С 2016 года такие авто можно ввозить по значительно сниженным ставкам акцизного сбора.

    Разработка пилотного проекта "АвтоХАБ" началась в начале лета текущего года.

    Процесс будет организован следующим образом: прибывшие в порт контейнеры с автомобилями доставляют на территорию "АвтоХаба", где машины сгружают и размещают на спецплощадке, затем их осматривают и фотографируют в присутствии пограничников, экспертов и сотрудников таможни. Далее — оформление автомобиля в так называемом "едином окне" "АвтоХАБа".

    В настоящее время возле площадки компании "Евротерминал" (где уже объединены услуги таможенников, пограничников, специалистов отдела по борьбе с контрабандой) заканчивается строительство станции техобслуживания, где можно будет переоборудовать автомобиль под национальные технические стандарты в случае необходимости. После этого водитель может окончательно оформить машину и выехать из порта с госномерами любого региона Украины.

    Планируется, что транспортные средства можно будет оформлять ежедневно с 9:00 до 21:00. Здесь сможет оформить авто от 50 до 100 чел. в день.

    В порту ожидают, что это позволит увеличить количество судозаходов, следовательно, увеличить поступления в бюджет.

    Инф. delo.ua

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