Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр — Госгеонедра

В среду, 6 сентября, состоялись переговоры о сотрудничестве между представителями Американской промышленной палаты в Украине и и.о. главы Госгеонедр Олегом Кирилюком.

"Энергетика сейчас на первом месте, и иностранные компании смотрят на Украину. Нам нужно дать месседж, что можно инвестировать в Украину, а особенно во все, что связано со службой Госгеонедра", — заявил глава Палаты Андрей Гундер во время дискуссии относительно необходимых институциональных изменений в области разработки ископаемых в Украине.

Американская промышленная палата в Украине отдельно отметила важность инициативы Госгеонедра в изменениях Кодекса о недрах, в работе над которыми готова принять участие.

"Мы будем Вам очень благодарны за привлечение Американской палаты в качестве экспертной группы", — предложила свою помощь Ольга Адамовская, сопредседатель Комитета по вопросам энергетики АПП.

Во время обсуждений Олег Кирилюк заверил предпринимателей и представителей Палаты, что проблемные вопросы будут решены в кратчайшие сроки.

"Госгеонедра приветствуют инициативу Промышленной палаты по дальнейшему сотрудничеству. Ведь Американская промышленная палата в Украине объединяет вокруг себя мощных инвесторов и международных экспертов. Считаю, что диалог удался и будут результаты", — заявил Кирилюк.

Следует отметить, что в дискуссии также принимали участие представители известных международных и отечественных компаний в добывающей отрасли: "Укргаздобыча", ДТЭК Нафтогаз, UNI Ukraine, Метинвест, Energy Resourse Of Ukraine и др.

Напомним, 23 августа 2016 Госгеонедра официально подписали Меморандум о сотрудничестве с Американской промышленной палатой, цель которого — развитие сотрудничества между странами в области геологического изучения и рационального использования недр путем совместных мероприятий и обменом опыта.

Инф. delo.ua