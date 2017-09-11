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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Иностранцы готовы инвестировать в разработку украинских недр — Госгеонедра
    Опубликовано: 2017-09-11 13:15:29

    В среду, 6 сентября, состоялись переговоры о сотрудничестве между представителями Американской промышленной палаты в Украине и и.о. главы Госгеонедр Олегом Кирилюком.

    "Энергетика сейчас на первом месте, и иностранные компании смотрят на Украину. Нам нужно дать месседж, что можно инвестировать в Украину, а особенно во все, что связано со службой Госгеонедра", — заявил глава Палаты Андрей Гундер во время дискуссии относительно необходимых институциональных изменений в области разработки ископаемых в Украине.

    Американская промышленная палата в Украине отдельно отметила важность инициативы Госгеонедра в изменениях Кодекса о недрах, в работе над которыми готова принять участие.

    "Мы будем Вам очень благодарны за привлечение Американской палаты в качестве экспертной группы", — предложила свою помощь Ольга Адамовская, сопредседатель Комитета по вопросам энергетики АПП.

    Во время обсуждений Олег Кирилюк заверил предпринимателей и представителей Палаты, что проблемные вопросы будут решены в кратчайшие сроки.

    "Госгеонедра приветствуют инициативу Промышленной палаты по дальнейшему сотрудничеству. Ведь Американская промышленная палата в Украине объединяет вокруг себя мощных инвесторов и международных экспертов. Считаю, что диалог удался и будут результаты", — заявил Кирилюк.

    Следует отметить, что в дискуссии также принимали участие представители известных международных и отечественных компаний в добывающей отрасли: "Укргаздобыча", ДТЭК Нафтогаз, UNI Ukraine, Метинвест, Energy Resourse Of Ukraine и др.

    Напомним, 23 августа 2016 Госгеонедра официально подписали Меморандум о сотрудничестве с Американской промышленной палатой, цель которого — развитие сотрудничества между странами в области геологического изучения и рационального использования недр путем совместных мероприятий и обменом опыта.

    Инф. delo.ua

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